Faltan pocas semanas para el estreno de Avengers Endgame 4 y muchos fanáticos están más que contentos con el desenlace de esta historia, pero también se encuentran tristes porque Chris Evans decidió decirle adiós al Capitán América luego de ocho años. Si bien, este personaje lo ha convertido en uno de los actores más populares y mejores pagados del medio, el intérprete estuvo a punto de no aceptar la propuesta que lo catapulto al éxito.

El actor dio a conocer su decisión en octubre de 2018 y dejó impactado a todos sus seguidores, quienes se negaron a creer esta noticia, pero poco a poco han ido asimilando el fin de la época Chris Evans en el MCU (Universo cinematográfico de Marvel).

"Terminé oficialmente con Vengadores 4. Fue un día emocionante, como mínimo. Interpretar este papel durante los últimos 8 años ha sido un honor. A todos delante de la cámara, detrás de la cámara, y entre el público, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido."

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful. — Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de octubre de 2018

Cuando se estrenó ‘Capitan America: Civil War’, Evans visitó varios programas de televisión y contó cómo fue todo el proceso que vivió para encarnar a Steve Rogers y aquí te lo contaremos.

¿Cómo Chris Evans consiguió el papel del Capitán América?

Chris Evans contó que no aceptó el papel a la primera, sino que se hizo de rogar durante un tiempo. La razón principal que da el actor es que no estaba seguro de si quería comprometerse con un trabajo tan a largo plazo.



"Tenía miedo, porque se trataba de un contrato para hacer nueve películas, y a veces siento ansiedad trabajando en esta industria. Cuando vas aceptando las películas de una en una, si de repente decides que no quieres hacer algo, te dan la oportunidad de retractarte y recalibrar. Cuando has firmado un contrato tan gordo, si de repente no te va bien, te aguantas y te vuelves a poner el traje. Todo eso me daba miedo", comentó el actor en su momento.

Pero además de sus dudas con respecto al contrato, Evans tenía otros temores que le llevaron rechazar el papel de su vida varias veces:



"No paraban de pedírmelo. Dije que no unas cuantas veces, pero insistían. Hablé con mi familia y mis amigos, y empecé a comprender que en realidad estaba diciendo que no porque tenía miedo, y no debes actuar movido por el miedo. Así que lo empecé a ver de otra manera y pensé que si me asustaba, debía obligarme a hacerlo".



También contó que al inició firmó contrato por seis películas y acabaría su trabajo con la película “Los Vengadores: Infinity War”, pero Evans decidió ampliarlo por un tiempo más y se sumó a la cuarta entrega, es decir “Avengers Endgame” que se estrenará el próximo 25 de abril.



¿Qué pasará con el Capitán América?

Uno, otro personaje tomará el manto de Steve Rogers y se transformará en el nuevo Capitán América.



En las películas de Marvel nunca hemos visto que esto ocurra, que un superhéroe sea reemplazado por otro personaje. Sin embargo, esto es algo bastante común que ocurre en los cómics y de hecho ya hay candidatos para el puesto.

Si este es el camino a seguir, las opciones más claras serían a Bucky Barnes o Falcon. Ambos se han convertido en Capitán América en los cómics así que no es una locura pensar que lo harán también las películas.



La segunda opción sería dejar descansar en paz al Capitán y seguir adelante con personajes nuevos.



Lo cual también es una opción muy viable, de alguna forma Marvel tiene que dejar de depender de sus grandes estrellas para continuar la franquicia. Así que es muy posible que simplemente dejen al personaje ir y retomen la saga con caras nuevas.



Here's your first look at the new poster for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See it in theaters April 26. pic.twitter.com/pNXSy0x8lI — The Avengers (@Avengers) 14 de marzo de 2019

