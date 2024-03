En el marco del Día de la Mujer, este 7 de marzo damos honor a un ícono del Perú, que llegó a influir el pensamiento feminista. Esta semana se estrena’La Herencia de Flora’, la nueva película histórica del cineasta Augusto Tamayo, que retrata la vida de Flora Tristán, una de las más influyentes pensadoras de nuestro país.

Perú21 asistió a la función de prensa de la cinta, en donde estuvo presente el director, Augusto Tamayo, la productora, Nathalie Hendriks; y al elenco: Paloma Yerovi, Mónica Sánchez, Jimena Lindo, Ana Cecilia Natteri, Lucía Caravedo, Milena Alva, Gonzalo Revoredo, y Joaquín de Orbegoso.





Elenco de "La Herencia de Flora". (Foto:Argos Producciones Audiovisuales)





Tamayo explicó que la película tuvo una larga producción, puesto que la pandemia llevó a que se pausara por un tiempo. “En sí, el rodaje habría durado más de 8 meses, eso sin contar el tiempo después de la postproducción, observando el sonido y la música”, detalló el director.

Por otra parte, muchos recuerdan con emoción la figura de Diego Bertie, quien interpretó en la cinta al Capitán Chabrié, el amante perdido de Flora. Fue uno de sus últimos papeles antes de su partida.

Jimena Lindo aclaró que ella misma habría participado en una anterior película de Tamayo. “Estuve en ”El Bien Esquivo”, junto con Diego. En sí, me pareció que la historia de Flora tenía mucho en común con el personaje de Diego en “Bien Esquivo”; la búsqueda de su identidad, de su herencia”, detalló.









Paloma, siendo la protagonista de la cinta, habló sobre el trabajar con Bertie en un papel tan íntimo. “Trabajamos juntos en la serie infantil “Yuru, la princesa amazónica”, encontrarnos de nuevo en este proyecto para hacer de pareja ha sido todo un regalo. Diego ponía tanta pasión y sensibilidad a cada escena suya; eso me ha dejado una huella para siempre”, sostuvo.

Por su parte, Mónica Sánchez, quien hace de la Mariscala Francisca, pensó que la vida de Flora Tristán seguía relevante para nuestra sociedad.

“Es un relato tan necesario en un momento como este. Tenemos no solo reivindicaciones pendientes, sino conquistas que debemos honrar y creo que, además, grandes conversaciones pendientes entre mujeres. Me pareció interesante que Flora buscase y tomase como referentes a otras mujeres, y podríamos basarnos en eso”, expresó.









Por otra parte, Ana Cecilia Natteri comentó que estaba ilusionada con la película, puesto que sería la primera vez que trabajaría en una película con Tamayo: “La última vez que trabajamos juntos fue en una novela 25 años atrás, “Milagros”. Estaba encantada de participar en una película suya, aún si mi papel fuera pequeñito”.

Tamayo aclaró que originalmente el guion fue escrito por Jimena Ortiz de Ceballos, pero que, justamente, coincidía con algunos proyectos que tenía anteriormente Tamayo en mente. “Y salían personajes femeninos interesantes, que era un enfoque que me gustaba. El personaje de la Mariscala, por ejemplo, aunque tiene un papel pequeño, es una figura interesante en nuestra historia. Flora se cruza con varios personajes fascinantes, por ello que el elenco es grande.”

Mónica Sánchez encontró fascinante el interpretar a la Mariscala, Francisca Zubiaga y Bernales. “Está casada con el presidente, pero tiene su propio poder, no es un personaje pasivo. Hasta se diría que tiene más destrezas que su marido, usando la espada o siendo jinete,” explica la actriz.

“Tenía el poder y obtenía placer de ello. Yo siempre he pensado que no a todos los personajes poderosos les agrada ejercerlo, pero creo que ella sí. Es un momento particular cuando se encuentra con Flora, cuando parte hacia Chile en barco. Ve en Flora algo de ella, una mujer luchadora, soñadora”, remarcó.





Mónica Sánchez en "La Herencia de Flora".





De manera exclusiva, el director le reveló a Perú21 posibles futuros proyectos. Dijo que estaría interesado en representar a diferentes figuras femeninas en nuestra historia. “Tengo tres, ojalá se pueda crear cada proyecto. Creo que el cine es perfecto para representar una figura tan simbólica como lo es Flora Tristán.” aclaró el cineasta.

Y continuó: “Otras mujeres igual de simbólicas que querría representar son La Mariscala, por ejemplo. Es una mujer que llega a adquirir y ejercer el poder en una época que no se esperaba de ella. También estaría interesado en una película sobre Francisca Pizarro, la hija de Pizarro. Una mestiza, que representaría esa condición de los peruanos. También una película de la Perricholi, que ha sido tratada varias veces, pero creo que todavía puede comunicar algo importante sobre el ser mujer y el empoderamiento femenino”, detalló Tamayo. Aparte de representar la vida de Flora Tristán, Tamayo también mostró la vida de la santa limeña, Rosa, en la cinta “Rosa Mística”.

“La Herencia de Flora” se podrá ver exclusivamente en cines a partir del 7 de marzo.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.