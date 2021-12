Anya Taylor-Joy se convirtió en una de las actrices más cotizadas del medio luego de sus memorables papeles en éxitos como Gambito de Dama de Netflix o La Última noche en el Soho, por lo cual Sony la tendría en la mira para interpretar a un gran personaje en el UCM.

El papel para el cual estaría voceada la popular actriz es nada menos que Felicia Hardy, quien es Black Cat en los cómics de Marvel, papel que asumió Felicity Jones en The Amazing Spider-Man 2, de Andrew Garfield.

Según una fuente cercana a Sony, el estudio estaría pensando en castear a Anya Taylor-Joy para el papel de Black Cat, que es uno de los personajes que están planeando introducir en futuras entregas de nuestro arácnido héroe.

Luego del éxito que significó Spider-Man: No Way Home, Sony quiere aprovechar el hype que se ha generado alrededor de los fans sobre el futuro de nuestros tres Spideys.

Llevar a la gran pantalla a Black Cat es un proyecto en el que el estudio lleva trabajando hace algunos años, incluida una película en la que formaba equipo con Silver Sable, proyecto del cual no se supo más.

El papel caería perfecto en Anya Taylor-Joy, pues tiene características muy similares a las dibujadas en los cómics, además de no ser algo nuevo para la bella actriz, pues ya interpretó a Magik en The New Mutants.

Ante la seguidilla de estrenos de Sony introduciendo en solitario a varios enemigos de Spider-Man, como es el caso de Venom o Morbius y, próximamente, Kraven, se podría pensar en un ingreso al UCM de Black Cat en solitario, lo cual es una gran opción también.

