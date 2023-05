¿Qué significar vivir para una mujer? ¿Son acaso los goles establecidos por una mujer siempre los mismos que los hombres, o hay ciertas diferencias? ¿Puede una mujer vivir una vida sin hijos y encontrar aún así su plenitud? Esa y varias preguntas son algunos de los cuestionamientos que presenta la obra de Natalia Rojas Gamarra, “Antonia en la Vida”, premiada por el Ministerio de Cultura.

El guion inspirado por experiencias en común que sintió el elenco, “Antonia en la Vida” trata sobre Antonia (Antonia Moreno), una mujer a final de sus años 30. Antonia está satisfecha con su vida, con su trabajo, y con su perrita, Ayasqa. Muchos miembros de su familia le urgen que se case, que tenga hijos, pero ella no está convencida sobre ese estilo de vida, encontrando mayor comfort en su independencia. Aunque quiere viajar, teme que eso le haga daño a Ayasqa, puesto que la perrita ya está mayor. Será conocer a una joven mujer con distintas expectativas frente a la maternidad lo que ayudará a que Antonia tome una decisión final.

Lo que la película quiere que comprendamos ante todo es la faceta del tiempo; y cómo sus efectos son relativos para cada persona. Las circunstancias de cada personaje son distintos en la trama, y se encuentran en diferentes facetas de la vida; por lo que el concepto de cambios en sus vidas lo recibirían de distinta manera. Ayasqa, la perrita, ya está mayor, por lo que no puede tomar varios riesgos. La adolescente que queda embarazada e influye a Antonia en la playa es joven, pero mira con emoción el estar embarazada, aunque eso lleve consigo sus propias consecuencias. Mientras, Antonia se encuentra indecisa, en un punto clave de su vida.

La trama nunca intenta apresurar a Antonia sobre su decisión; sino que desea observar junto a ella las opciones que tiene. El personaje goza de una vida libre, donde puede ordenarse como quiera; pero también encuentra bastante soledad en su entorno. Por otro lado, observa a sus amigos y ve a menudo cómo ellos encuentran bastantes altibajos a la vez en la crianza de los hijos: problemas de salud o falta de dinero siempre están al asomo. La cinta es inteligente al no querer favorecer un punto sobre el otro; sino el enseñar que ambas decisiones tienen sus consecuencias: puntos buenos como bajos.

Antonia en la Vida.

La película se aprovecha de haber sido grabada en distintos lugares, puesto que junto con Antonia podemos viajar a tan eclécticas localizaciones como el balneario San Bartolo, el Centro Histórico de Lima y el distrito de Miraflores. La mujer quiere viajar, quiere tratar su sed de aventuras, y al poder visitar distintos lugares con ella, podemos comprender sus ganas de querer conocer todo el mundo; y no encerrarse en una rutina que acabaría agotándola a corto plazo.

No está mal o bien el hecho de que una mujer decida tener hijos o no; es diferente, ante todo, y lo diferente es bueno. La vida no es un “one size fits all”, cada persona organiza su vida a que sea más apta para ella. El día que lleguemos a entender eso, quizá estaremos más satisfechos con nosotros mismos.