A fines del año 2020, Marvel anunció que se encargarían de un nuevo regreso a los cines de Los 4 Fantásticos, la cual sería la tercera versión de estos héroes a la pantalla grande. Sin embargo, poco se sabe al respecto más que Jon Watts estará a cargo del proyecto, el mismo director que nos trajo No Way Home.

Y como poca información existe al respecto, los rumores son muy variados. Sin embargo, el más reciente indica uno de estos protagonistas estará en la nueva entrega de Doctor Strange: El multiverso de la locura. Este es uno de los estrenos más esperados del 2022.

Según CBR, la nueva película de Strange nos podría traer el regreso parcial de Los 4 Fantásticos, sin embargo, parece que se planea solo la presencia de uno de ellos, de momento, y sería nada más y nadie menos que Reed Richards, el líder del grupo de héroes.

De concretarse esto, al menos confirmaría al actor que le dará vida al Mr. Fantástico del Unicerso Cinematográfico de Marvel, sucesor del manto que ostentaron ya antes Ioan Gruffudd y Miles Teller.

Hace meses se especula que el encargado de interpretar a Richards sería John Krasinki, incluso se mencionó que el diseño del personaje sería basado en The War of the Realms, la línea argumental de los cómics de Marvel que se publicó en 2019.

Estas son algunas especulaciones entorno al personaje, sin embargo, habrá que esperar hasta mayo de 2022, cuando se estrene Doctor Strange in the multiverse of madness para ver si el dato es certero.

VIDEO RECOMENDADO

#EnVIVO Roberto Chiabra afirma: "Castillo sigue en modo sindical" Congresista Roberto Chiabra va al grano y dice que la premier Mirtha Vásquez. El Gobierno aún no presenta propuesta para Las Bambas.