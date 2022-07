La Comic-Con de San Diego ha brindado muchas sorpresas que han desatado la locura entre los fanáticos de Marvel, pues no solo se han puesto a conocimiento futuras entregas del UCM, sino que también ha revelado nuevas historias, villanos e incluso nuevos héroes.

Así pues, el primer poster de Ant-Man and the Wasp: Quantumania no solo ha confirmado que el villano detrás de esta aventura de Scott Lang es Kang el Conquistador, quien hizo su debut en la serie de Loki, sino que también ha presentado lo que podría ser una futura vengadora en el futuro.

En el poster se puede ver a The Wasp (Hope Van Dyne), al mismo Ant-Man (Scott Lang) y una misteriosa tercera persona con un traje, similar al de Ant-Man, con colores negro y morado.

La talla de este misterioso personaje y el calzado juvenil que posee, podría indicar que se trata de Cassie Lang, hija de Scott en las dos primera películas de este héroe, quien en los cómics es nada más y nada menos que Stature, quien pertenece al grupo conocido como los ‘Young Avengers’.

Hay que tener en cuenta que Cassie Lang no es ya la niña que vimos en las primeras entregas de Ant-Man, pues es una de las personas que no desapareció con el chasquido de Thanos en Infinity War, por lo cual, en los eventos correspondientes a End Game, ya es una adolescente.

La conexión entre ambos personajes podrían derivar en la participación de Cassie en la lucha contra Kang el Conquistador, villano confirmado de esta entrega, que aparecerá una vez más en el UCM luego de su debut en la serie de Loki.

Pese a que el Kang murió en Loki, la apertura del multiverso presentará tal vez a muchas más variantes del villano emblemático de los Vengadores. La presencia de Stature podría ser el futuro relevo de Ant-Man, conociendo que muchos de los Vengadores originales están dejando ya sus postas a nuevos personajes.

Ant-man y la avispa: Quantumania, se estrena el 17 de febrero de 2023.

