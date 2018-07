'Ant-Man and the Wasp' o ¿qué le depara al universo de Marvel? [Reseña con spoilers]

Para todos los seguidores de Marvel , se estrenó la esperada secuela del ' Hombre Hormiga '. Esperada debido a que, después de los últimos sucesos en 'Avengers', los fanáticos se encuentran a la expectativa sobre qué sucederá en el futuro en su universo (MCU).

ALERTA DE SPOILERS

Recordemos que en sucesos anteriores, 'Thanos' eliminó a la mitad de la vida en el universo gracias al poder de las 'gemas del infinito', motivo por el que muchos de los superhéroes que todos conocemos simplemente desaparecieron, convertidos en cenizas.

Ante este hecho, muchos nos preguntábamos sobre cómo iba a abordar Marvel este tema en la anunciada secuela de 'Ant-Man and the Wasp'. Y en respuesta a ello, esta cinta no resultó estar ajena al mencionado terrible acontecimiento.

'Ant-Man and the Wasp' o ¿qué le depara al universo de Marvel? (Marvel/Difusión) 'Ant-Man and the Wasp' o ¿qué le depara al universo de Marvel? (Marvel/Difusión)

NO ES UN 'SOLDADO DE INVIERNO'



La película es divertida, con sus dosis de acción y repleta de humor, siguiendo la línea de este personaje que ya Marvel marcó desde su primera cinta en solitario. Sin embargo, no es épica ni memorable, simplemente se une al montón de películas ya presentadas por la compañía. Definitivamente no se compara con 'Capitán América: El Soldado de Invierno', que a opinión personal, es hasta el momento la mejor cinta de Marvel.

En 'Ant-Man and the Wasp' los efectos especiales fueron esenciales, especialmente al momento de reproducir el esperado 'Reino cuántico', del que ya habíamos tenido un vistazo previo. Esta secuela nos ofrece más detalles de este pequeño mundo, más pequeño que un átomo, en el que sorprendentemente se puede vivir muchos años sin básicamente nada, o al menos es lo que se muestra.

Las dinámicas entre Scott Lang y su pandilla de ex delincuentes convertidos en empresarios de la seguridad son los momentos más divertidos de una película que carece de villanos o problemas trascendentes.

¿ENEMIGOS O AMIGOS?



'Bill Foster', interpretado por el veterano Laurence Fishburne, genera expectativa para futuro, ya que su personaje parece tener algo más por dar, pero finalmente queda relegado. Mientras que 'Ava Starr' o 'Fantasma', la supuesta villana de la cinta, no es lo que muchos esperaron o vieron en los avances previos.

Y es que se espera muchos más de una experta asesina entrenada con una sorprendente y poderosa habilidad, pero que fácilmente es engañada y derrotada en varias oportunidades. Recuerden que se mide la grandeza de un superhéroe en función de los villanos que enfrenta.

REINO CUÁNTICO



Algo que se critica bastante de las películas es el dejar cabos sueltos en su historia, trama, guión, etc. Algo así pasa con el esperado y desconocido universo microscópico llamado 'Reino cuántico'. Lugar en el que extrañamente la científica 'Janet Van Dyne', la primera 'Avispa', quedó atrapada durante 30 años.

Es aquí cuando la película nos deja con grandes interrogantes. ¿Cómo hizo 'Janet' para sobrevivir 30 años ahí? ¿De dónde obtuvo sus inexplicables nuevos poderes? Aunque suene difícil de plantearlo en términos científicos, recordemos que es cómic, es decir, ciencia ficción. Bien pudo Marvel esgrimir alguna idea y no solamente mostrarnos a este misterioso personaje interpretado por 'Gatúbela', perdón, Michelle Pfeiffer.

Por otro lado, el 'Reino cuántico' nos trajo a la mente la psicodelia ya usada en otras cintas de la compañía como 'Thor' o 'Doctor Strange'. Multicolor, en constante movimiento y dependiente de los efectos especiales que por momentos no convencen demasiado.

LO MALO



- La banda sonora es completamente intrascendente.

- Los villanos son un chiste

​- La última escena poscrédito parece una 'troleada' de la compañía para los que nos quedamos hasta el final por más detalles del futuro.

- ¿Cómo se sobrevive 30 años en el 'Reino cuántico'?

LO BUENO



Tal vez muchos puristas del cómic se muestran fastidiados, pero recordemos que esta película, al igual que todo el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), está pensado no solamente para ellos. Siendo así, la película es entretenida, y el humor excesivo es lo que se esperaba de sus personajes.

Es ligera, digerible y no entra en muchos detalles técnicos. Las escenas de acción están bien dosificadas y la historia no se vuelve muy complicada. Motivo por el que la sala entera ríe y se divierte.

La primera escena poscrédito es quizá lo más épico y sorprendente de todo. Hasta pareciera que hicieron una película solo para presentar dicha escena. A falta de gritos de sorpresa durante las cerca de dos horas de duración, esta última escena llenó de sorpresa y a su vez muchísima más expectativa sobre el futuro de la saga y del MCU en general.

