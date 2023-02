Una versión radical de Winnie the Pooh llegará pronto al cine. Aunque ya está estrenado en algunos países, en otros todavía no ha salido (ya se estrenó aquí en Perú hace dos días). Aunque muchas personas vieron con interés el prospecto de crear una versión de “Winnie the Pooh” con temática de terror; muchas personas odiaron ver a un personaje icónico de la infancia ser transformado de una manera tan radical.

La historia trata sobre Pooh y Puerquito, que se han vuelto malvados una vez que Christopher Robin creció y los abandonó para ir a la universidad. Una vez dejados a su suerte, los peluches vuelven a sus aspectos más salvajes, adaptando la actitud de un asesino serial para un oso y un cerdo.

El equipo de producción, aunque tenía en mente que el proyecto llamaría la atención, no esperaban que la recepción fuera tan grande. “Pensé que llamaría un poco la atención, pero no de la forma en la que lo ha hecho. Ha aparecido en todos los periódicos y revistas de todo el mundo. Es un poco loco, no esperaba nada como esto. Es una locura, Winnie the Pooh corriendo por ahí y matando gente”, admite Danielle Ronald, actriz principal de la película, a Yorkshire Live.

Aunque el proyecto también ha recibido bastantes críticas por su concecpto.. “El director y el productor han recibido muchos correos electrónicos diciendo que deberían morir, lo peor que te puedes imaginar. Luego dicen: ‘¡Es una abominación!’. La gente me ha dicho que estoy arruinando su infancia”, admite la actriz. Las amenazas de muerte serán extremos, pero cree que eso ha servido para llamar la atención de la película.

“Hemos recibido mucho odio, no voy a mentir, pero los haters han convertido la película en lo que es porque todos hablan de ella.”

Aún así, el director, Rhys Waterfield, no se siente intimidado por estas amenazas. Está pensando adaptar de manera similar a la historia de Bambi, llamado Bambi: The Reckoning. El director estaría interesado en adaptar al venadito en una película de estilo macabro y de culto.

Winni the Pooh: Blood and Honey ya está disponible en cines.

