A pesar de los rumores de la expulsión de Amber Heard del elenco de la nueva película de ‘Aquaman’, aún existían dudas sobre su continuidad en la franquicia. Sin embargo, el medio ‘Insider’ ha informado recientemente que la actriz seguirá interpretando a Mera en la próxima entrega.

Después de la salida de Henry Cavill del papel de Superman, parecía que Warner Bros. podría prescindir de otros actores, incluyendo a Amber Heard, especialmente tras el extenso y agotador juicio en el que se enfrentó a su exmarido Johnny Depp, el cual dañó su imagen en Hollywood.

A pesar de esto, parece que su participación en la película no se ha visto afectada. “Luché muy duro para permanecer en la película, porque no querían incluirme. Al comienzo me dieron un guion, pero luego me pasaron otro en el que habían eliminado las escenas de acción que mi personaje y otro distinto tenían”, dijo.

Aunque finalmente ha sido incluida, se han eliminado muchas de las escenas de su personaje, por lo que no se sabe cuán relevante será su actuación en la cinta.

Aunque podría pensarse que su reducida participación se debe al juicio, el medio ‘Insider’ señala que también hubo tensiones y problemas entre ella y Jason Momoa, el actor que interpreta a Aquaman, lo que podría explicar en parte su papel secundario en la película.