Antes de cerrar el 2023, el terror invadirá los cines peruanos con “Alice, la gemela del diablo”, que se estrena este jueves 28 de diciembre a nivel nacional. La cinta está basada en hechos reales y ha recibido varios premios, entre los cuales se encuentran el Best Feature Film en el Atlanta Horror Film Festival, Best Actress en el Catalina Film Festival y Best Horror Film en el Golden Gate International Film Festival Award (2021), entre otros. En total, ha recibido 9 galardones y 7 nominaciones.

“Alice, la gemela del diablo” se centra en una familia que se muda a Savannah, Georgia, Estados Unidos; para escapar del recuerdo del trágico ahogamiento de su hija. Una vez en su nuevo hogar, la madre comienza a experimentar fenómenos escalofriantes que la llevan a creer que está siendo perseguida por su hija muerta. Pero una anciana negra, relacionada con el pasado de esclavitud del hogar, advierte que puede haber un ente más oscuro que busca dañarlos en su nuevo hogar.





"Alice, la gemela del diablo".





Escrita y dirigida por William Mark McCullough, la película de terror se basa en las experiencias muy reales que vivió este, con una historia documentada de apariciones. Además, para darle más veracidad, fue filmada en la casa embrujada del director, donde él y su familia fueron atormentados por hechos paranormales.

“Nadie más podría captar la verdad del terror tanto como alguien que lo ha vivido. Mi casa, en muchos sentidos, actúa como un personaje de la película y tiene un estilo arquitectónico único”, comenta el director de la cinta.









Protagonizada por Tommi Rose, Anna Harriette Pittman, Dean West y Simbi Kali, la película sigue una larga línea de películas basadas en hechos reales y fantasmas, incluida la franquicia El Conjuro, Terror en Amityville y El Proyecto de la Bruja de Blair.





