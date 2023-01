Si hacer cine en el Perú es sumamente difícil, realizar películas de temática LGTBIQ+ en un país tan conservador es un esfuerzo sobrehumano. Sin embargo, no es imposible y así lo demostró el director Alberto Castro, un joven de 33 años que tiene claro a dónde quiere llegar.

Perú21 conversó con él a solo tres días del estreno de su última producción: ‘Salir del Clóset’, un documental que presenta a 10 hombres, además del director, contando cómo fue esta experiencia. Este 19 de enero llega a Cineplanet de San Miguel.

¿Cómo surge la idea de hacer ‘Salir del Clóset?

Alberto detalló que al separarse de su pareja, descubrió que todavía hay cosas por aclarar relacionadas a su orientación sexual y al mismo proceso de asumirla.

“Hace unos años, terminé una relación. Yo ya estaba fuera del clóset y mi novio de ese entonces no era públicamente gay. Siempre sentía que eso hizo que la relación no funcionara, pero cuando terminamos, él me dio a entender que si bien todos sabían mi orientación sexual, yo realmente no estaba tan fuera del clóset como decía y me tocó mucho. Entonces, me puse a pensar en qué significa salir del clóset? ¿Es contarle a los amigos, a tu madre o familiares o es un proceso más personal, más interno, de aceptación propia? Creo que la película nace de tratar de entender qué era ese proceso de salir del clóset”, reveló.

Además, consideró que “vivir en este país nos ha enseñado a que se perdona el pecado, pero no el escándalo. Uno puede ser gay, pero en su casa, en su cuarto, si es que no se le nota, si se viste de determinada forma. Creo que eso era lo que me hacía no aceptarme del todo porque, al final, es algo que la sociedad te dice que seas. Uno debería ser libre de expresarse en la forma en que quisiera, vestir, hablar como quieras. Creo que la sociedad no nos permite mucho eso”.

Alberto también hace referencia a la homofobia que existe dentro de la propia comunidad gay y la discriminación que hay en este grupo por determinados factores.

“Hay muchos hombres homosexuales que lo tienen muy interiorizado, están de acuerdo con el ser gay, pero no con las drag queens o con el travestismo o los trans. Hay mucha homofobia dentro de la misma comunidad”, remarcó.

“En ese camino fue que empecé a conversar con distintas personas. Es un documental muy personal, la película se manifiesta como muy mía, pero traté de buscar gente que viviera en distintos distritos y de distintas generaciones”, explicó.

“El cine peruano nos ha retratado como el chiste”

Son pocas las películas peruanas y los programas que retratan con decencia a los gays, lesbianas y transexuales. Esto lo tiene muy presente Alberto, quien recordó todos los estereotipos que se muestran.

“El cine peruano siempre nos ha retratado como el chiste y tiene una deuda muy grande con la comunidad LGTB”, enfatizó.

“Cuando yo era niño, la única referencia que tenía de ser gay era lo que había en la televisión con estereotipos. Sobre todo en los programas cómicos se burlaban. Siempre había un hombre que hacía de mujer y lo ‘buleaban’, lo molestaban. En las novelas siempre eran como las víctimas: o los golpeaban o se morían. Creo que esa es la representación para mi generación”, expresó con indignación.

“‘Salir del Clóset’ detalla incluso cómo era en la época pre internet. Hay una historia en la que se cuenta que algunos ponían clasificados en los periódicos para encontrarse o algunas señales como poner un lapicero rojo en un bolsillo para identificarse. Es decir, cosas que ahorita nos parecen ridículas porque tenemos celulares con aplicaciones, pero en esa época era la única forma de reconocerse”, sostuvo.

“La película revela muchas de las vivencias y, al final, creo que no intenta pontificar y decir que hay una forma de salir del armario. Creo que son infinitas las formas de salir del clóset, no hay una forma correcta de hacerlo y para cada uno va a ser más importante decirle a tu madre o a tus amigos. Es un proceso muy personal y único y es a lo que apunta la película.

Asimismo, asegura que “cualquier hombre homosexual que vea esta película va a sentirse identificado con distintas cosas y distintos personajes. En el documental me di cuenta de que la salida del clóset más difícil es la que uno vive con uno mismo. Aceptarlo es el paso más difícil”.





¿Cuáles son sus otros proyectos?

Esta no es la primera producción de Alberto. El junio del año pasado estrenó su ópera prima: Invasión Drag, que narra cómo fue la llegada a Lima de drag queens del programa RuPaul’s Drag Race en el 2017. Alberto cuenta que este evento movilizó y empoderó a la comunidad LGBT+, en un país extremadamente conservador y homofóbico, como es Perú.

Además de ‘Salir del Clóset’, Castro acaba de rodar su tercera película. Se trata de Arde Lima, una producción que es sobre drags peruanas.

“Hay una secuencia musical con distintas drags peruanas. Acabé de grabarla en diciembre y el estreno sería a inicios del 2024″, detalló.

Alberto y sus amigos también tienen un podcast llamado ‘Calla Cabro’, en el que hablan sobre diversos temas relacionados a la comunidad LGTB.





¿Cuándo se estrena Salir del Clóset?

Este jueves 19 de enero se estrena en Cineplanet de San Miguel y el jueves 28 en el Centro Cultural de la PUCP. Alberto espera el apoyo de todos para poder llevar esta producción a las salas de provincia e invita a pedir la película en las redes sociales de los cines.





