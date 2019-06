'Aladdín': ¿'Aladino' es chino? Esta y otras diferencias a la historia de Disney

El cuento de ' Aladdín ' fue nuevamente adaptado al cine en una nueva película 'live action' a cargo de Disney , con la participación del carismático Will Smith como el 'genio de la lámpara'. Sin embargo, la verdadera historia tiene un origen y una serie de hechos que difieren bastante con lo visto en las salas de cine.

Muchos conocemos la historia de 'Aladino', un joven, apuesto pero pobre árabe quien se topa con una lámpara mágica que al frotarla aparece un genio todopoderoso que le concede tres deseos. Con la ayuda del genio, se convierte en un príncipe capaz de pretender a la princesa 'Jazmín', pero para conservarla deberá enfrentar al malvado 'Jafar'.

Lo que muchos quizá no saben es que esta historia forma parte de un libro recopilatorio de cuentos titulado 'Las mil y una noches' y que la historia antes mencionada tiene una serie de cambios bastante notorios, como que existen dos genios o que 'Aladino' es en realidad chino y no árabe.

'Las mil y una noches' es una antología de relatos fantásticos originados a partir del libro persa 'Hazâr afsâna' ('Mil leyendas') del traductor y literato árabe Abu Abd-Allah Muhammad el-Gahshigar, quien vivió el siglo XI. Sin embargo, la versión que conocemos se la debemos al francés Antoine Galland, un orientalista que vivió entre 1645 y 1715 y tradujo los manuscritos durante sus viajes por Medio Oriente y Asia como parte de la compañía francesa de las Indias Orientales.

Esta traducción y adaptación se apegó a los gustos europeos, eliminando los pasajes más escandalosos, que contenían sexo o violencia extrema, por lo que no se trata de una transcripción literal. La razón de su adaptación se debió, principalmente, por que se trataba de una historia muy apropiada para el público infantil y juvenil.

Así, 'Las mil y una noches' constituyeron unos setenta cuentos unidos por la historia de la valiente y astuta 'Sherezade', una doncella que le contaba un cuento al sultán con la particularidad de que su narración continuará a la siguiente noche, con el fin de mantenerlo ansioso por el final y así nunca ser decapitada, como era la costumbre de este.

¿'ALADINO ERA CHINO?



La historia de 'Aladino' fue un cuento narrado por un cristiano maronita de Alepo llamado Youhenna Diab a Antoine Galland, quien decidió incluirlo en su recopilatorio 'Las Mil y una noches' en 1709, por considerar que este se ajustaba al espíritu de la obra. Ya sabes: genios, príncipes, magos y moraleja.

En la historia de 'Aladino y la lámpara maravillosa', Galland inicia su traducción de forma muy clara: "En la capital de un reino de la China, muy rico y muy vasto, cuyo nombre no acude ahora a mi memoria…".

Sin embargo, pese a que las aventuras de 'Aladino' se desarrollaran en China, esto no significa que el cuento necesariamente sea de origen chino. Este es de origen árabe y muchos elementos así lo demuestran, como que el ambiente es musulmán, la religión parece ser el Islam, aparecen comerciantes judíos y al emperador se le llama sultán. De manera que es un cuento árabe que narra hechos en el "lejano oriente". Además, el supuesto tío de 'Aladino', que en la historia de Disney sería 'Jafar', es en realidad un enano negro que proviene de Magreb, que muy probablemente sería Marruecos.

Incluso los nombres de los personajes, como el de 'Aladino' tiene resonancias del medio oriente: ‘Alā ‘ad-Dīn, significa 'nobleza' o 'gloria de la fe' en árabe. Y el nombre original de la princesa es 'Badr-al Budur' ('luna llena de las lunas llenas').

Otras teorías afirman que los posibles lugares descritos en el cuento podrían referirse a una comunidad musulmana china, como por ejemplo la etnia Hui, o que se trataría de Turquestán, una región de Asia central que abarcaba desde el Mar Caspio al Desierto de Gobi y que históricamente incluía la actual provincia noroeste de Sinkiang.

OTRAS DIFERENCIAS



Otra de las diferencias es la aparición de dos genios, uno proveniente de un anillo mágico que el falso tío de 'Aladin' le ofrece a este con tal de que pueda salir de la cueva con la 'lámpara mágica'. Y luego está el genio que ya todos conocemos. Sin embargo, la interacción de 'Aladin' con ambos seres mágicos serían la clave de su éxito.

Nuestro protagonista contaba con una cantidad ilimitada de deseos, no solo tres como aparece en la cinta de Disney. Y la alfombra mágica, quien en la historia del cine se convierte en un personaje más, no existe en la historia original.



