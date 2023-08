Adam Sandler es un personaje ocurrente en el mundo del cine. Conoce la fórmula ganadora, aunque a decir verdad muchas veces tiende a exagerar de ella. Pudimos descubrir su talento secreto en dramas como Diamantes en bruto o Garra; dejando en claro que puede hacer diferentes géneros, solo que es innegable que se siente cómodo más haciendo comedia. Ahora, con la intención de que sus hijas ingresen en el mundo del espectáculo presenta ¡No estás invitada a mi bat mitzva! (You Are So Not Invited to My Bat Mitzva), estrenada hace unos días en la plataforma de Netflix.

Sunny Sandler es Stacy Friedman, una joven muchacha ilusionada con su bat mitzva, la festividad especial en la comunidad judía que celebra el paso de la niñez a la adultez una vez que se cumple los 13 años. Stacy está entusiasmada con la celebración, puesto que coincidirá con la de su mejor amiga, Lydia (Samantha Lorraine). Juntas planearán un gran festejo, pero los problemas comunes de la adolescencia (chicos, chismes, entre otros) pondrán su amistad a prueba.

Adam Sandler aparece apenas en un pequeño papel como su padre. El actor de 56 años ha querido que sus hijas tomen el control total de la trama.

¡No estás invitada a mi bat mitzva! no es una cinta dirigida solo para el público adulto. Sin duda, está pensada para chiquillas de 13 años, pero aun así, guarda un encanto al retratar las vidas y experiencias de las adolescentes. Sunny Sandler recién estará empezando en su vida actoral, pero demuestra mucha destreza en el papel principal. Ella es una niña deseosa de entrar al mundo de los adultos, pero tiene ideas frívolas e inmaduras acerca de ellos. El poder comprender el valor de la amistad y la responsabilidad la ayudará a crecer de una mejor manera.

El humor también llega a ser agradable sin llegar a ser un repertorio de chistes flojos o demasiado infantiles. El humor clásico de Sandler se oculta para ser más adecuado para niños, pero algunos diálogos subliminales sí llegan a sacar carcajadas más adultas. Los elementos culturales del judaísmo también se aprecian, al querer añadir un elemento representativo para ciertos miembros de la audiencia, sin llegar a alienar al resto de espectadores. No será una lección de la Torá, pero la gente saldrá aprendiendo un poco más.

Entretenida. A los adolescentes ansiosos por comprender la complicada etapa por la que atraviesan, esta cinta les podrá servir de guía.

El guion de la película está basado en la novela para adultos jóvenes de 2005 del mismo nombre escrita por Fiona Rosenbloom.

El elenco está compuesto por Adam Sandler, Idina Menzel, Luiz Guzmán, Samantha Lorraine, Sunny Sandler, y Sadie Sandler.

La cinta fue estrenada el 26 de agosto en Perú. Actualmente, se ubica en el segundo puesto de las preferencias.