La actriz Georgie Henley, protagonista de Las Crónicas de Narnia, reveló que estuvo a punto de morir a causa de una bacteria come carne. Ella compartió con sus seguidores de Instagram el duro episodio por el que casi pierde un brazo.

La artista, de 27 años, reveló que sufrió una fascitis necrosante a los 18 años. “Causó estragos en todo mi cuerpo”, detalló en el comentario de la foto que publicó mostrando las cicatrices de su brazo izquierdo.

“Cuando tenía 18 años, en mi sexta semana en la universidad, contraje una fascitis necrosante”, contó.

“Me llevó mucho tiempo sanar tanto física como mentalmente, pero esperaba que algún día llegara el momento adecuado para hablar sobre lo que sucedió”, agregó la popular intérprete.

Henley la define como “una rara y dolorosa infección” que casi le cuesta la vida y causó estragos en todo su cuerpo. “Para evitar la amputación de mi mano y brazo izquierdos, me sometí a una extenuante cirugía invasiva y luego a una extensa cirugía reconstructiva que resultó en una serie de injertos de piel y cicatrices”, añade en su publicación.

¿Qué es la fascitis necrosante?

Según el Centro para la Prevención de Enfermedades, es una infección causada por una bacteria que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. Hay muchos tipos de bacteria que pueden causar “la enfermedad devoradora de carne”, como se conoce a la fascitis necrosante, pero se cree que los Streptococcus, o estreptococos, del grupo A son la causa más común de la fascitis necrosante.

Cicatrices

Las operaciones y los injertos de piel a los que fue sometida la actriz le dejaron evidentes marcas que durante años se obsesionó en ocultarlas.

Lo hizo usando vendas maquillaje, prendas de manga larga y pantalones con bolsillos para poder esconder su brazo izquierdo. No quería que las cicatrices acabaran con su carrera.

“La industria de la que formo parte a menudo se centra en una idea muy estrecha de lo que se considera ‘perfección’ estética, y me preocupaba que mis cicatrices me impidieran conseguir trabajo. La verdad es que la perfección no existe, pero aún he vivido con la vergüenza de sentirme diferente, exacerbada por las expectativas que vinieron al comenzar mi carrera desde temprana edad”, añadió la actriz.

“Mis cicatrices no son algo de lo que avergonzarse”. “Son un mapa del dolor que ha soportado mi cuerpo y, lo que es más importante, un recordatorio de que he sobrevivido. No afectan mi capacidad como actriz y estoy orgullosa de ser un miembro de la industria con cicatrices visibles”, manifestó.

Henley termina su publicación dando las gracias a todos aquellos que en estos años la han apoyado, especialmente a sus padres, y a aquellos que le han dado una oportunidad sin importarle sus cicatrices. “Estoy segura de que hablaré más sobre mis experiencias en el futuro, pero hoy simplemente estoy feliz de sentirme, por primera vez en mucho tiempo, finalmente libre”.

