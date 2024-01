“Five Nights at Freddy’s” fue una de las sorpresas del 2023, habiendo obtenido una taquilla envidiable. Y no es de sorprender, dada que la película está basada en una de las franquicias de terror más populares de los últimos años. Para más deleite de los fans, uno de los actores principales, Josh Hutcherson (”Los Juegos del Hambre”) ha sugerido que todo va viento en popa para la próxima secuela.

En una entrevista dada con la revista Variety en donde Hutcherson promocionaba su más reciente proyecto, la cinta de acción “El Protector”, comentó más acerca de la posibilidad de la secuela. “Sé que están escribiendo la historia, y quieren avanzar lo más rápido posible”, explicó el actor. “Los fans han sido increíbles, y forma parte de toda la experiencia fue fenomenal.”

Hutcherson está contento con la éxito de la cinta, aunque sorprendido, desde un cierto punto de vista. “Queríamos que conectase con audiencias, pero no nos imaginamos que llegaría a ser semejante fenómeno.” explica. “Tengo unas ganas locas de volver al set. Nuestra directora, Emma Tammi, fue fantástica, y fue un mundo emocionante para actuar. Me muero de ganas de ver que tienen en plan”.









Recordando buenos tiempos, Hutcherson también llegó a confesar que su compañera de reparto de “Los Juegos del Hambre”, Jennifer Lawrence, le saludó cuando recién se estrenó “Five Nights At Freddy’s”, y llegó a ser número uno en la taquilla. Por entonces, la cinta que protagonizaba Lawrence, “Hazme el Favor”, logró estar en el Top 10 de la plataforma de streaming de Netflix.





Josh Hutcherson como Mike Schmidt en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)





“Jen estaba muy emocionada, me escribió cuando recién salió “Freddy”, explica Hutcherson. “Decía “mi peli es la número uno en Netflix, y la tuya en la taquilla! Te adoro!””

“Five Nights at Freddy’s” llegó a recaudar cerca de 300 millones de dólares en todo el mundo.





