Aaron Taylor-Johnson se está conviritiendo en un experto a la hora de adaptar en el cine a personajes de lo cómics, pues ha protagonizado en 2010 en Kick-Ass y su secuela, así como ser el Pietro Maximoff del UCM en Avengers: Age of Ultron y ahora será el nuevo Kraven, el cazador.

Esta cinta pertenece al Universo de Sony, el cual viene preparando desde hace mucho con entregas como Venom de Tom Hardy o Morbius de Jared Leto. El reto es hacer personajes relacionados a Spider-Man en los cómics pero in el arácnido en sus historias, de momento.

Por ello, el actor se ha referido al progreso de la nueva pelícual de Sony que viene en camino, en un universo que aún no queda claro si se relacionará al Universo Cinematográfico de Marvel.

“¡Estoy bien! Estoy en Inglaterra, no estoy en Londres sino afuera, cerca de la oficina de producción de Kraven, el cazador. Me quedaré aquí porque tengo un montón de entrenamiento de acrobacias para hacer para esta película, por lo que el director y yo nos vamos a dormir durante las próximas dos semanas”, indicó el actor en una reciente entrevista.

“Lo abordas desde otro ángulo, que para mí es de atrás hacia adelante. Es como si lo abordaras desde el aspecto físico, porque eso es lo que puedes ver en un cómic. Dices: Oh, él se ve así, así que tengo que lucir así. Ves eso y luego comienzas a retroceder y profundizar, y dices: Aquí es de donde se origina, luego tiene esta relación y esa relación… Solo esperas que vas a retratar algo que puedas aportar a la vida. De nuevo, hay espacio para una interpretación y quieres ser capaz de traer algo y dejar que salte de la página. Es otro nuevo desafío, hablamos de ponerte bajo presión todo el tiempo. No me alejo de mierda controvertida, no sé qué es, ¡pero siempre me siento atraído por lo que en realidad podría darme un golpe!”, añadió con emoción.

Kraven, el cazador se estrenará el 13 de enero de 2023, y viene siendo dirigida por J. C. Chandor, con un reparto encabezado por Aaron Taylor-Johnson como Sergei Kravinoff, Ariana DeBose como Calypso, Russell Crowe como el padre de Krave, Fred Hechinger como Camaleón y Alessandro Nivola.

