Los rumores sobre participación de Keanu Reeves en el Universo Cinematográfico de Marvel están sonando más fuerte que nunca. Y es que tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, es difícil resistirse a la idea de participar en una producción que involucre al UCM para cualquier actor.

Sin embargo, en caso todo llegue a buen puerto entre Reeves y Kevin Faige, la pregunta que se caería de madura es: ¿qué personaje interpretaría Reeves? ¿Un héroe? ¿Un villano?

Con tantas producciones que se vienen en el futuro ya confirmados por el mismo estudio, la lista es muy extensa. Además, el actor ya sabe lo que es interpretar a un héroe, pues fue John Constantine en la película del mismo nombre en 2005.

A Reeves se le había ya vinculado con el personaje del Caballero Luna, sin embargo, el papel se lo dieron a Oscar Isaac para su serie en Diney+. Pero hay otros héroes que por su edad y físico, podría interpretar sin problemas, veamos algunos de ellos.

Doctor Doom

Luego de presentarse un proyecto con Los 4 Fantásticos como protagonistas, muchos se pregunta cúal de todos sus enemigos en los cómics será llevado al UCM. El Doctor Doom es una gran posibilidad, aunque uno nunca sabe, mucho menos ahora con el tema del multiverso tejiéndose en el UCM.

Sería increíble ver a Keanu Reeves en la piel del frío Viktor Von Doom luchando contra los cuatro héroes, aunque el cast aún es un misterio.

Deacon Frost

Este es un personaje de la saga de Blade, que ya se ha anunciado por Marvel Studios. Deacon Frost es el asesino de la madre del cazador de vampiros, y sus poderes son bastante interesantess en el mundo vampírico.

Este personajes estuvo iterpretado por Stephen Dorff en la serie de películas de Blade de 1998.

Mefisto

Este es uno de los antagonistas más emblemáticos de los cómics de Marvel y se voceó mucho su aparición en Wandavision, aunque al final no llegó, causando decepción en los fans.

Con ayuda del CGI, podríamos ver una participación infernal de Keanu Reeves en la piel del maléfico Mefisto, una opción algo alejada de los planes, al menos de momento, de Marvel Studios.

Gosht Rider

Otro personaje que podría estar en los planes de Marvel es el Gosht Rider, que encajaría muy bien, pues es conocido el fanatismo de Reeves por las motocicletas.

Este antihéroe ya estuvo en el cine, interpretado en dos ocasiones por Nicolas Cage. Sin embargo, los planes de Marvel para este personaje oscuro podrían ser distintos con Reeves encarnándolo.

El espíritu vengativo de Marvel aparecerá en 'Agents of SHIELD'

Wolverine

La idea de traer a los X-Men no ha sido descartada del todo por Marvel, pues sun una franquicia que puede generar la atracción de muchos fans. Sin embargo, la manera de integrarlos al UCM es una de las dificultades.

Pero en caso se concrete, muchos personajes quizás sean interpretados por otros actores, y es en ese punto donde entra Reeves. Esto no sería ajeno al actor, pues las películas de acción son las que más se ha destacado. ¿Lo ves como el sucesor de Hugh Jackman?

Además, Reeves en algún momento dijo que interpretar a X-men era algo que quiso siempre: “Siempre quise interpretar a Wolverine. Pero ya es muy tarde para eso, el lugar se ocupo muy bien y estoy bien con eso”, declaró el protagonista de Bill and Ted en una entrevista con We Got This Covered.

Logan: ¿por qué Hugh Jackman nunca usó la máscara ni el traje de Wolverine?

