La Semana Santa se ha convertido para muchos en motivo de reunión familiar, reflexión y tradiciones religiosas que van acompañadas de la clásica película sobre la vida de Jesús o algunos pasajes bíblicos. Una tradición que con el tiempo se ha ido modernizando con nuevas producciones cinematográficas.

Sin embargo, con el advenimiento de las plataformas de streaming, ya no se necesita depender de la programación de la televisión abierta, pues se tiene al alcance de un clic las mejores producciones respecto de estas fechas religiosas.

Además, para los que no son tan religiosos y solo buscan pasar un agradable momento de cine junto a la familia durante el feriado, las plataformas de streaming también ofrecen todo un catálogo variado para no aburrirse. Pensando en todos, es que hicimos una lista con cinco título clásicos e imperdibles de Semana Santa y cinco títulos para sobrevivir a estas fechas.

En esta edición de #Fans21 Alvaro Treneman nos trae un recuento de 10 películas que podemos encontrar en el streaming para ver en estos días de #SemanaSanta.

1. Los Diez Mandamientos (1956)

El clásico que definió el cine biblíco y el pionero de los grandes épicos hollywoodienses. Es considerada la adaptación definitiva de la historia de Moisés, pues narra los sucesos que trascendieron desde los orígenes de este personaje bíblico hasta el éxodo por el desierto.

Si no fuera por los Diez Mandamientos y los éxitos que cosechó, Ben-Hur y un gran número de películas con alto presupuesto no habrían existido. Con un elenco de estrellas de la talla de Charlton Heston y Yul Brynner, cada personaje deja una huella memorable en la trama, no importa qué tan pequeño sea su papel. Una película imposible de no ver.

Se puede ver en Amazon Prime

2. Ben Hur (1959)

Clásico de clásicos, la película que en su época se consagró como la épica definitiva, es la decimocuarta película más taquillera de la historia, con 11 Premios de la Academia ganados. Narra la historia de Judá Ben Hur, un príncipe judío en los tiempos de Jesús, que llega a ser esclavizado y puesto en galeras, pero que logra sobrellevar sus penurias para convertirse en campeón durante las carreras de carros en el imperio romano.

Ben-Hur, nuevamente protagonizada por el gran Charlton Heston, es una de las películas “columna” de Hollywood, aquellas que surgieron para marcar e influenciar a futuros artistas, directores, escritores, y demás. Tanto George Lucas como Stanley Kubrick se inspiraron en la lujosa escenografía. Ben-Hur adoptó el ejemplo del cine moderno de invertir en un alto presupuesto para perfeccionar los escenarios y efectos.

Se puede ver en HBO Max

3. La Pasión de Cristo (2004)

Dirigida por Mel Gibson, la Pasión de Cristo narra los últimos días de Jesús, desde su angustia en los bosques de Getsemaní hasta su muerte en la cruz. Vemos en gran detalle eventos tan importantes como la Última Cena, la Tentación de Judas y su traición, así como el Vía crucis al Calvario.

Aunque inicialmente fue criticada duramente por la manera excesivamente gráfica de retratar el calvario de Cristo, otros aplaudieron la forma en que Gibson intentó regresar al género de cine bíblico épico que antiguamente había sido el manjar de Hollywood (como los Diez Mandamientos y Ben Hur). La Pasión nos lleva por el mismo camino de dolor y angustia que Jesucristo sufrió en sus últimos días.

Se puede ver en Amazon Prime

4. La Resurrección de Cristo (2016)

Protagonizado por Joseph Fiennes, narra la historia del centurión romano a cargo de la tumba de Cristo, que va en su búsqueda una vez que oye sobre la desaparición del cuerpo. Es la historia del principal evento de la cristiandad pero desde una mirada poco explorada, la de un no creyente que vive todo el evento milagroso.

Completamente fuera de la usual película sobre la vida Cristo, mezcla acción, intriga, conflictos personales y el trabajo de investigación de un general romano que intenta desentrañar y encontrarle lógica a un evento milagroso que escapa de su comprensión y que termina con dejarle una gran enseñanza.

Se puede ver en Netflix.

"La resurrección de Cristo" - 1 de febrero (Foto: Difusión)

5. El Príncipe de Egipto (1998)

Una joya de la animación que extrañamente no generó tanto revuelo en su estreno, pero que con el tiempo logró ganarse al público y convertirse en una película de culto para los amantes de la animación.

Narra la clásica historia de Moisés, desde su nacimiento y descubrimiento en el río Nilo, hasta la convertirse en el líder judío que guio a su pueblo a través del desierto.

Lo que diferencia esta versión de los Diez Mandamientos de otras adaptaciones es su enfoque más personal y psicológico de nuestro protagonista, al presentar la complicada relación fraternal que tiene con su hermano adoptivo Ramsés. Más allá de la narrativa épica, el Príncipe de Egipto muestra la historia de dos hermanos que tuvieron que trazar vidas opuestas y conflictivas, aunque ninguno de los dos, en el fondo, lo deseara. Añade a esto una animación espectacular y canciones dignas de Broadway y tenemos como resultado una obra maestra.

La animación muchas veces tiende a ser menospreciada, considerada solo entretenimiento azucarado para niños hiperactivos y poco más, pero el Príncipe de Egipto obliga a reconsiderar esa idea equivocada.

CINCO TÍTULOS PARA SOBREVIVIR LA SEMANA SANTA

Pero si quieres salir de la rutinaria tradición fílmica de Semana Santa y buscas algo más interesante, informativo, reflexivo o incluso divertido, aquí te recomendamos cinco títulos extra para que este feriado largo sea distinto al de otros años:

6. Los Dos Papas (2019)

Protagonizada por los veteranos Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, quienes interpretan al papa Benedicto XVI y al papa Francisco respectivamente, ‘Los dos papas’ es una tierna y divertida película que gira en torno a las reuniones previas entre ambos personajes, completamente distintos de carácter y personalidad, antes de que uno abdicara al papado de la Iglesia Católica y el otro asumiera este importante puesto para la cristiandad.

Llena de situaciones irreverentes y diálogos memorables, ambos actores demuestran su genialidad al interpretar a estos importantes hombres de fe en un momento crucial para los católicos en el mundo, como lo es el advenimiento de un nuevo papado que recae sobre un Jonathan Pryce inusualmente parecido al verdadero Jorge Mario Bergoglio.

Se puede ver en Netflix

7. Secretos de la Biblia con Albert Lin (2019)

Una serie documental de una temporada que narra las experiencias del investigador Alber Lin y su travesía a lo largo de diferentes lugares bíblicos como parte de su investigación sobre los grandes eventos ocurridos en la Biblia, pero con un razonamiento científico.

Lin visita Tierra Santa y recibe la ayuda de varios expertos teólogos y científicos para descifrar los detalles de eventos bíblicos sorprendentes, como la separación de las aguas del Mar Rojo a manos de Moisés o la destrucción de Sodoma y Gomorra.

Se puede ver en Disney Plus.

8. Cosmos

Una de las mayores y más completas series documentales que nos embarca en un viaje a través del espacio y el tiempo con el objetivo de enseñarnos los grandes descubrimientos científicos y las explicaciones que existen detrás de los principales fenómenos naturales que nos rodean.

El astrofísico Neil deGrasse Tyson toma la posta del científico Carl Sagan, a quien conoció cuando era joven y que lo inspiró a continuar su legado como divulgador de la ciencia. En esta versión nos trasladamos a lo largo de la historia del universo y la humanidad, mostrando los grandes descubrimientos científicos que han movido al hombre hacia un futuro que esperamos prometedor.

Se puede ver en Disney Plus

9. La Vida de Brian

Una divertida película protagonizada por el grupo de comedia inglés Monty Python que ya se ha convertido en un clásico del cine por su irreverencia y situaciones absurdas que sacan más de una carcajada.

Es la época bíblica y un hombre parece ser el Mesías, por lo que se ve puesto como líder de un nuevo movimiento religioso. Sin embargo, su vida estará marcada por su castrante madre, sus nuevos amigos del Frente Popular de Judea y su novia feminista, por quienes pasará una serie de hilarantes situaciones en su intento por hacer entender a todos de que no es el Mesías que creen.

Se puede ver en Netflix

10. Interestelar

El director Christopher Nolan nos muestra toda su genialidad en esa odisea espacial repleta de situaciones límite realmente emocionantes, con las grandes actuaciones de Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain.

El filme nos lleva a cuestionarnos sobre nuestra existencia y la relación que tenemos con el tiempo y el espacio que ocupamos, en un universo en el que el libre albedrío resulta ser una ilusión y en el que todos los estados temporales parecen confluir en un mismo punto, siendo capaces de modificarlos.

Se puede ver en Amazon Prime