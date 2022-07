La futura película de los Cuatro Fantásticos ha dado mucho que hablar. Pese a ser uno de los grupos icónicos en los comics de Marvel, por razones de derechos el Universo Cinematográfico de Marvel no pudo adaptarlos anteriormente a su franquicia. Una vez que Disney adquirió los estudios 20th Century Fox, también obtuvo los derechos de la “primera familia” de Marvel.

Hasta ahora, no hay muchos detalles concretos sobre la película, solo que Marvel está planeando introducir su propia película para finales de la fase 4/inicios de la fase 5. Se refieren a las “fases” cuando Marvel explica el número de películas que contienen una historia en particular, para acabar en un clímax. (Fase 1, por ejemplo, llevando al encuentro de los Vengadores). Aunque salió un cameo del Señor Fantástico / Reed Richards en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Marvel no ha hablado sobre volver a contactar al actor (John Krasinski) para el papel.

Los más recientes rumores conciernen sobre la posibilidad de que Marvel haya contactado a un actor en particular para el papel principal: Penn Badgley (You) podría hacer de Reed Richards. Aparte, es muy probable de que la película relate los orígenes de la familia en el UCM, apartando esta versión de los personajes de previas adaptaciones cinematográficas.

Otro rumor interesante es que posiblemente Steven Spielberg, el aclamado director de cine (Tiburón, Indiana Jones, ET); acabe dirigiendo la película. Si fuera así, eso significaría que sería un proyecto de mayor prioridad para Marvel; ya que pocos proyectos de ellos son dirigidos por directores de tan alto calibre.

Pero por ahora, no hay nada concreto. Viendo que son uno de los grupos más icónicos de Marvel, la franquicia estará teniendo bastante cuidado para que su interpretación en el UCM sea lo más fiel posible. Aunque los 4 Fantásticos han tenido adaptaciones cinematográficas previas, no fueron bien recibidas por el público, con una mala recepción de parte de los críticos.

Los 4 Fantásticos. (Foto:Marvel)