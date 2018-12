¿Cómo ver películas online gratis en español, subtituladas en tu idioma, con audio latino y en full HD 4K? La vida te será mucho más fácil si revisas la siguiente lista que da cuenta de las mejores páginas webs para ver películas y series de forma legal, segura, sin anuncios y lo más importante, completamente gratis. ¿No tienes Netflix ni HBO GO? Eso ya no será ningún problema de aquí en adelante.

En esta lista encontrarás páginas libres de virus y de publicidad engañosa; lo único que necesitas es una PC, teléfono u otro dispositivo para ver y descargar series online gratis. Ojo, todos estos sitios son legales y si bien son gratuitos en un comienzo, algunos requieren un pago luego de un tiempo para seguir disfrutando de su catálogo.

Ahora, es necesario resaltar que estos sitios web contienen un catálogo de películas con licencia 'Creative Commons' o de dominio público así como documentales de divulgación libre. Esto quiere decir que los mismos creadores han decidido publicar sus trabajos de manera gratuita en Internet.



Por tanto, la oferta de películas online no incluye a las más taquilleras o las de reciente estreno como ' Avengers: Infinity War' o Ant-Man and the Wasp. Sin embargo, dado que estas páginas no infringen ninguna ley, el servicio gratuito no presenta problemas en su transmisión y, en este sentido, la experiencia es similar a Netflix.

Las 10 páginas web para ver películas online gratis:

1. Filmon TV : Este sitio web cataloga algunas de las mejores películas de todos los tiempos para que puedas verlaas gratis y sin ningún tipo de problema.

Filmon (Foto: Filmon) Filmon es una buena opción para ver películas y series online (Foto: Filmon)

22. Openculture.com: Aquí podrás ver una colección de películas ganadoras del premio Oscar así como selecciones especiales de Charles Chaplin, Andrei Tarkovsky y otras con contenido educacional o documentales.

'Metropolis' es uno de los clásicos del cine mudo y de la ciencia ficción que puedes ver gratis online en estas páginas (Video: Universum Film)

3. Crackle.com : Para quienes busquen un catálogo más contemporáneo de cine y televisión, encontrarán "joyas" como El Perfume, Drive, El paciente inglés y más.

Crackle ofrece un amplio catálogo de series y películas (Foto: Crackle)

4. Archive.org : Fantástica colección de películas con más de 1000 títulos. Solo en la categoría de terror y ciencia ficción hay 433.

5. Snagfilms.com : Ofrece una buena experiencia de usuario por su publicidad no invasiva. Dispone de más de 10.000 películas online gratuitas.

6. Creative Commons : Tal como dice el nombre, aquí puedes ver una lista completa de las películas que cuentan con esta licencia, aunque no son de dominio público.

7. Zero dollar movies : Proyecto en el que se recopilan miles de películas obtenidas de YouTube usando su propia API (en algunos casos no se obtiene el contenido adecuado, ya que no parece haber un filtro manual de su contenido).

'Titanic' se estreno en 1997 y es un clásico del cine. Puedes ver esta producción ganadora de 13 Oscar gratis en Netflix y webs. (Video: 20th Century Fox) 'Titanic' se estreno en 1997 y es un clásico del cine. Puedes ver esta producción ganadora de 13 Oscar gratis en Netflix y webs. (Video: 20th Century Fox)

8. Classiccinemaonline.com : Películas en inglés de los 40, 50 y 60. La mayoría de estas películas gratis están en YouTube y son de dominio público.

(Foto: Classic Cinema Online)

9. Publicdomainmovies.info : Posee una recopilación manual de 45 títulos disponibles de forma gratuita en la web.

10. YouTube : En la conocida plataforma también se suben películas enteras que ya son de dominio público -debido a que ha pasado cierto tiempo y ya se pueden usar sin problema- . En esta página verás cuál es su ‘cartelera eterna’: Public Domain Movies .

¿Cómo ver series y películas online gratis en Netflix?

A tu disposición tienes estas tres alternativas legales para acceder gratis al contenido de Netflix:

1. EL PRIMER MES GRATIS​

​

Netflix Premium ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplidos dichos 30 días de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA



El método más popular para ver Netflix Premium gratis es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix Premium por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, siempre y cuando ese familiar o amigo no cambie la contraseña.



3. LOS CONTENIDOS EN TELEVISIÓN

​

​Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix Premium también pueden verse en algunos canales de cable online gratis, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo que podemos usar para disfrutar como si tuviéramos Netflix Premium gratis.



¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX?

​

La suscripción a Netflix Premium tiene el siguiente costo mensual por país: