Ver películas online gratis en español, sub español, con audio latino, en full HD y, si te pones ambicioso, en 4K, si es posible. A continuación, te traemos toda la información que necesitas con las mejores webs para ver películas y series de forma legal, segura, sin avisos y lo mejor, completamente gratis sin necesidad de tener una cuenta Premium de pago. Si creías que Netflix o HBO GO eran las únicas alternativas a la hora de hablar de streaming, prepárate para conocer estos sitios gratuitos.

Estas páginas son de fácil acceso y navegación, libres de publicidad engañosa y virus; lo único que necesitas es una PC , teléfono u otro dispositivo para ver series online gratis . Ojo, todos estos sitios son legales y si bien son gratuitos en un comienzo, algunos requieren un pago luego de un tiempo para seguir disfrutando de su catálogo.

Ahora, es necesario resaltar que estos sitios web contienen un catálogo de películas con licencia 'Creative Commons' o de dominio público así como documentales de divulgación libre. Esto quiere decir que los mismos creadores han decidido publicar sus trabajos de manera gratuita en Internet.



Por tanto, la oferta de películas online no incluye a las más taquilleras o las de reciente estreno como ' Avengers: Infinity War ' o Jurassic World 2 . Sin embargo, dado que estas páginas no infringen ninguna ley, el servicio gratuito no presenta problemas en su transmisión y, en este sentido, la experiencia es similar a Netflix .

Las 10 páginas web para ver películas online gratis:

1. Filmon TV : Este sitio web cataloga algunas de las mejores películas de todos los tiempos para que puedas verlaas gratis y sin ningún tipo de problema.

2. Openculture.com : Aquí podrás ver una colección de películas ganadoras del premio Oscar así como selecciones especiales de Charles Chaplin, Andrei Tarkovsky y otras con contenido educacional o documentales.

'Metropolis' es uno de los clásicos del cine mudo y de la ciencia ficción que puedes ver gratis online en estas páginas (Video: Universum Film)

3. Crackle.com : Para quienes busquen un catálogo más contemporáneo de cine y televisión, encontrarán "joyas" como El Perfume, Drive, El paciente inglés y más.

4. Archive.org : Fantástica colección de películas con más de 1000 títulos. Solo en la categoría de terror y ciencia ficción hay 433.

5. Snagfilms.com : Ofrece una buena experiencia de usuario por su publicidad no invasiva. Dispone de más de 10.000 películas online gratuitas.

6. Creative Commons : Tal como dice el nombre, aquí puedes ver una lista completa de las películas que cuentan con esta licencia, aunque no son de dominio público.

7. Zero dollar movies : Proyecto en el que se recopilan miles de películas obtenidas de YouTube usando su propia API (en algunos casos no se obtiene el contenido adecuado, ya que no parece haber un filtro manual de su contenido).

8. Classiccinemaonline.com : Películas en inglés de los 40, 50 y 60. La mayoría de estas películas gratis están en YouTube y son de dominio público.

9. Publicdomainmovies.info : Posee una recopilación manual de 45 títulos disponibles de forma gratuita en la web.