Navidad es la época oportuna donde muchas personas organizan reuniones familiares o sociales, reencuentros con amigos y seres queridos, establecen nuevas metas o recargan energías. Sin embargo, este momento de reflexión puede traer recuerdos de personas que ya no están y generar ansiedad o depresión.

Según el informe canadiense “Feelings about christmas, as reported by psychiatric emergency patients”, los factores que pueden influir en el cambio de ánimo en estas fechas son la soledad con un 40% y la ausencia de la familia con el 38%.

Para el Dr. Andrey Sindeev, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, todas estas intensas emociones predominan por un periodo de aproximadamente dos semanas. Asimismo, señala que otro sentimiento que se refleja en estas fechas es el odio, como resultado de diferentes experiencias negativas que acompaña la sensación de soledad, estrés, ansiedad y depresión.

Se estima que en Latinoamérica aproximadamente un 5% de las personas adultas sufre depresión mayor, un porcentaje que se mantiene más o menos estable al llegar las fiestas navideñas. Por este motivo, el docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener brinda cinco recomendaciones para poder gestionar las emociones negativas durante estas fiestas:

Acepta, expresa tus emociones y ayuda a los demás a expresar las suyas. Las emociones son naturales y humanas. Es bueno no guardarlas, sino saber expresarlas adecuadamente. Sé paciente y tolerante. No exageres en muestras de afecto. Mantén tu rutina. Aunque hagas cosas distintas y especiales relacionadas con celebraciones, debes mantener tu horario habitual con el resto de actividades, especialmente en niños (ir a la cama, comidas, etc.) Prioriza actividades de desconexión y relajación. Prioriza las excursiones, turismo, paseos al aire libre, picnic, etc. Mantén firme tus sentimientos de añoranza y esperanza. Recuerda con gratitud y alegría a los que ya no están y ayuda a tus familiares a recordarlos así.

Finalmente, el Dr. Sindeev indica que las emociones positivas y negativas son reacciones normales y naturales en las personas. Todas ellas cumplen su función de protección del individuo en situaciones cuando hay poca información y poco tiempo para tomar decisiones. En situaciones de mucha carga emocional como la época navideña, los adultos y los niños tienen emociones muy intensas, lo que puede generar un agotamiento emocional.