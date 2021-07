Tras padecer un caso grave de COVID-19 el año pasado, Chyno Miranda continúa en recuperación y afrontando las secuelas que le ha producido el virus. El cantante venezolano y miembro del recordado dúo Chyno y Nacho cuenta que, a consecuencia de la enfermedad, sufrió una encefalitis que cambió su vida para siempre.

MÁS INFORMACIÓN: Qué es una encefalitis y cómo consumió el cuerpo del Chyno Miranda

El cantante venezolano, de 36 años, contrajo COVID-19 a finales del 2020. La enfermedad le ocasionó una encefalitis y severos dolores corporales. En consecuencia, Chyno Miranda perdió su movilidad corporal y capacidad comunicativa, por lo que al salir del hospital, tuvo que aprender a caminar nuevamente.

Esta situación le provocó ansiedad y una profunda depresión. Así lo contó el propio cantante de música urbana a través de un conmovedor video en Instagram, donde reveló detalles de la odisea que ha estado viviendo producto de las secuelas que lo ocasionó el COVID-19.

CHYNO MIRANDA: POR QUÉ Y CÓMO EL COVID-19 DERIVÓ EN UNA ENCEFALITIS EN EL CANTANTE

A través de su cuenta de Instagram, Chyno Miranda publicó un video en el que relata el proceso que vivió tras contagiarse de COVID-19, las secuelas que le dejó la enfermedad y el estado de salud en el que se encuentra actualmente.

“Quiero que sepan todos mis fanáticos que aquí estoy con todo el amor del mundo para conversar con ustedes. Quiero que sepan todo, toda la realidad del asunto y que los amo muchísimo”, dice Miranda en el video publicado el pasado miércoles 21 de julio.

El clip comienza con Miranda y su esposa, Natasha Araos, cantando “Raro” de su dúo Chino & Nacho en una cama de hospital donde luce bastante más delgado. Luego, el cantante de música urbana aparece en una entrevista fechada el 13 de julio en la que parece haber recuperado peso, pero continúa con las secuelas neuronales.

La encefalitis (inflamación cerebral) que padeció el artista, afectó su movilidad corporal y capacidad comunicativa, por lo que al salir del hospital, tuvo que aprender a caminar nuevamente. Esto le provocó ansiedad y profunda depresión.

“Me ha afectado, sí, sí por supuesto me ha afectado. Fueron momentos difíciles, tuve mucha depresión, tuve mucha tristeza… Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme, hacer todo de nuevo”, afirmó el cantante.

El intérprete de “Me voy enamorando” y “Mi niña bonita” acompañó la publicación en Instagram con la frase “Siempre saldrá el Sol”, mensaje del tatuaje que tiene en uno de sus brazos.

A raíz del caso de Chyno Miranda, muchos se han preguntado porque el artista sufrió una encefalitis después del COVID-19. El doctor Eduardo Yépez explica por qué, a casi un año de contagiarse del virus, el cantante venezolano continúa lidiando con las secuelas de esta enfermedad.

“El COVID-19 es una enfermedad que puede afectar a varios órganos, es decir, es una enfermedad multisistémica. Dentro de las patologías o de las sintomatologías que puede presentar un paciente por COVID-19 se encuentran la encefalitis y esta puede provocar trastornos del comportamiento y trastornos del pensamiento de ciertas personas. Lo malo del COVID-19 es que es una enfermedad muy dinámica y todavía no estamos en condición de comprenderla en su totalidad”, empezó a explicar el doctor Eduardo Yépez para Telemundo.

En particular sobre el caso del Chyno Miranda, el especialista explicó que las personas que sufren encefalitis como consecuencia del COVID-19 tienden a tener recaídas y que el proceso de evolución no es lineal como en otros casos.

“Es frecuente que las personas que sufren de encefalitis pueden tener recaídas en su evolución. No es una evolución lineal, no es a lo que estamos acostumbrados a ver en las encefalitis provocadas por bacterias, que una vez que inicia el tratamiento la recuperación en prograsiva y lineal. Sin embargo, en este tipo de enfermedades virales, nuevas y que todavía no alcanzamos a comprender cómo está enfocado su evolución, pues pueden presentarse recaídas”, agregó el doctor.