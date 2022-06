Christian Nodal no sólo se ha caracterizado por ser uno de los mayores representantes del regional mexicano, sino también por sus constantes polémicas como la que protagonizó con J Balvin o su exnovia Belinda. Ahora, el intérprete de “No somos ni seremos” volvió a estar en el ojo de la tormenta por su crítica a la música del reguetonero Bad Bunny.

El cantante de 23 años habló sobre su carrera, sus canciones, el género regional mexicano y la industria musical. En conversación con Rolling Stone en español, Nodal no pudo evitar comentar acerca del reguetón y el auge en el que se encuentra actualmente.

Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue cuando Christian Nodal opinó sobre Bad Bunny. El intérprete de “Botella tras Botella” lanzó comentarios contra el trabajo del cantante puertorriqueño como “hasta para cantar estupideces hay que tener talento”, entre otros. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

A sus 23 años, Christian Nodal es uno de los mayores representantes del regional mexicano (Foto: Christian Nodal / Instagram)

LOS DUROS COMENTARIO DE CHRISTIAN NODAL A BAD BUNNY

En entrevista con Rolling Stone en español, Christian Nodal comentó que grabar un tema musical llevaba detrás mucho trabajo por parte de los artistas. Y, en este punto, el famoso puso mencionó a Bad Bunny y puso un ejemplo sobre las canciones que hace el reguetonero.

“Yo también respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejad*s y decir estupidec*s hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’, pero hay que tener talento para hacerlo”, dijo el compositor mexicano refiriéndose a la canción “Safaera”.

El intérprete de “Adiós Amor” también mencionó que él se sentía muy a gusto con el tipo de música que realizaba y no tendría la misma sensación en caso de interpretar otros géneros.

“Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, dijo.

Christian Nodal siguió cuestionando el panorama de la musical actual señalando que hay todo tipo de música, pero no siempre se encuentra talento. En ese sentido sostuvo que se valora mucho más las canciones que no tienen contenido.

“No es que uno quiera que le vaya mal a esa gente, es simplemente generar conciencia, porque para hablar claro, hay música para todo (...)hasta para hacer música y letras de raye, pues hay que tener talento”, afirmó.

“Pero mi problema va porque se valora mucho más eso que no tiene contenido, que no tiene un mensaje positivo en tu vida. Y tienen los reflectores, los focos y la atención que debería tener gente que sí compone, que sí canta, que sí ha dedicado tiempo”, agregó el mexicano.