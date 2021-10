El pasado mes de mayo, una gran noticia dio que hablar en las redes sociales. El reconocido músico Christian Nodal anunciaba su compromiso con la exitosa actriz y cantante Belinda, dejando con altas expectativas al público sobre lo que sería su boda. En los siguientes meses se especuló sobre la posible fecha en la que se realizaría el evento, sin embargo, parece que aún no sonaran las campanas de boda.

MÁS INFORMACIÓN: Christian Nodal envía romántico mensaje a Belinda en pleno concierto

El 2022 está a la vuelta de la esquina y los seguidores de los acaramelados novios no dejan de cuestionarles cuando se darán el sí en el altar. Para calmar las dudas de los fanáticos, el programa de TV Azteca, ‘Ventaneando’, se puso en contacto con el artista de 22 años y este le reveló el verdadero motivo por el que aún no se ha llevado a cabo.

¿POR QUÉ CHRISTIAN NODAL Y BELINDA NO ESTÁN CASADOS?

Para quienes dudaban de la continuidad del compromiso entre los cantantes, el intérprete de “Adiós Amor” confirmó que no hay nada que desee más en este mundo que estar casado con la mujer que ama, sin embargo, no quiere que su unión se lleve a cabo de forma improvisada.

“¿Qué si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Yo me muero por casarme con mi amor, pero ahorita no. No nada más es la agenda, es mucha preparación y hay que tener un estado emocional y todo, son muchas cosas, no solo una cosa”, señaló Nodal al medio de espectáculos.

El mexicano no declaró tener fecha para la boda, por lo que las suposiciones sobre este tema deberán de cesar hasta un próximo aviso.

Belinda y Nodal es una de las parejas más mediáticas de México (Foto: Ventaneandouno / Instagram)

BELINDA DIRIGIÓ SU VIDEOCLIP

En este momento, el novio de Belinda está enfocado en su carrera artística, por lo que tiene toda su atención enfocada en el nuevo sencillo que está por estrenar. El tema se llama “La Sinvergüenza” y ha sido producido por las misma Belinda:

“Estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo, “La sinvergüenza” junto a la Banda MS y ella (Belinda) fue la directora y trabajar con ella es lo más bonito que me ha pasado, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida es especial, pero también se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”.

CHRISTIAN NODAL QUIERE SER PAPÁ

En entrevista para ‘Primer Impacto’, el joven músico dijo que sí quiere ser padre de familia tras casarse con la intérprete de la canción “Luz sin gravedad”.

“Yo quiero ser papá a los 24, ese es mi plan al 100% ″, declaró muy sonriente el cantante de 22 años.

“Quiero que sea la mujer que me acompañe toda la vida y por algo yo estoy luchando para estar con ella siempre y por algo se están dando las cosas”, añadió.