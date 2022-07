Hace una década, National Geography decidió dejar de producir uno de sus programas más exitosos “Dog Whisperer”, también conocido en español como “El encantador de perros”. Una serie en la que el entrenador canino Cesar Millán rehabilitaba perros agresivos y enseñaba a educarlos.

“El encantador de perros” se convirtió en uno de los programas con mayor índice de audiencia de National Geography y así el mexicano logró darse a conocer alrededor del mundo. Se convirtió en todo un personaje famosos, escribió siete libros e impulsó el primer centro psicológico canino en Santa Clarita, California.

Desde pequeño Cesar Millán tuvo clara su vocación y sabía que se convertiría en el mejor entrenador de perros del mundo. Y así ocurrió con el programa “El Encantador de perros”, que estuvo nominado en los Primetime Emmy Awards. Pero, ¿qué pasó con el entrenador de perros tras el final de su programa? Aquí te contamos que ha sido de su vida.

La rehabilitación canina es la principal profesión de César Millán, la cual está retratada en su programa “El encantador de perros” (Foto: César Millán/ Instagram)

¿QUÉ HACE AHORA CÉSAR MILLÁN, EL “ENCANTADOR DE PERROS”?

Tras hacerse mundialmente famoso con la serie de televisión “El encantador de perros” de National Geography, Cesar Millán ha continuado enseñando a la gente cómo educar a los animales para tener una mejor relación entre amo y mascota.

En el año 2002, Cesar Millán abrió su centro para trabajar con perros agresivos y empezó a ganar reconocimiento, el cual llamó la atención del periódico ‘Los Ángeles Times’ por su historia, que fue publicada como un reportaje. Así, la productora National Geographic desarrolló la idea de “El encantador de perros”, que emitió el mexicano durante ocho años.

Mientras triunfaba a nivel profesional y el éxito le sonreía, su vida personal se caía a pedazos. El año 2010 fue fatídico para el presentador: se murió su pitbull Daddy, a quien consideraba un gran compañero, y su esposa -madre de sus dos hijos- le pidió el divorcio, lo que le causó una profunda depresión.

César Millán se hizo mundialmente conocido por la serie de televisión “El encantador de perros” de National Geography (Foto: César Millán/ Instagram)

“Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso. Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere. Y mi clan familiar simplemente se fue... Es como si tu casa estuviera ardiendo y no pudieras hacer nada”, le confesó a Jada Smith en 2016 en su programa.

Ese mismo año se volvió a dar una oportunidad en el amor con la estilista Jahira Dar. Ninguno de los dos suele hablar sobre su vida privada o compartir fotografías juntos. Y es que, de acuerdo con sus últimas entrevistas, el mexicano prefiere hablar sobre sus nuevos proyectos.

César Millán y su programa “Better Human, better”

César Millán ahora está dedicado a su última apuesta televisiva “Better Human, better”, desde el 2021, que se transmite a través de Disney+ y National Geographic. Se trata de un programa que abre las puertas de su rancho para transformar a las familias con sus mascotas con varias actividades para que las personas aprendan la forma correcta de educar a sus ‘peludos’.

“En esta serie abro las puertas de mi rancho para transformar a los perros y sus familias. Tengo un área donde podemos desarrollar todas las actividades y los humanos incluso pueden quedarse a descansar, porque quiero asegurarme que, cuando despierten, aprendan de forma correcta las fórmulas que deben aplicar con sus perros”, mencionó, el año pasado, sobre el proyecto que, este 2022, lo ayuda a financiar su centro.