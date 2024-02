En este próximo San Valentín, la invitación es a celebrar el amor en todas sus formas, comenzando por uno mismo. Más allá de los regalos convencionales, la lectura se presenta como una herramienta valiosa para cultivar una relación saludable con nosotros mismos y con los demás. Mantener una buena salud mental es esencial para sentirse pleno y trabajar en nosotros mismos.

La lectura puede ser un refugio que nutre el alma y proporciona herramientas para el crecimiento personal, la empatía y la comunicación efectiva y este listado de libros recomendados te podrán ayudar para dar el primer paso:

De tanto amarte, me olvidé de mí de Walter Riso: Una reflexión sobre el equilibrio entre el amor propio y las relaciones. Necesito quererme para quererte. ¿Te ha pasado que de tanto amar te olvidas de tus sueños, tu proyecto de vida, tus valores y tus sentimientos más profundos? Estamos acostumbrados a dar en exceso y recibir muy poco o nada en nuestras relaciones de pareja, y lo peor de todo es que lo normalizamos. Nos resignamos a una relación desequilibrada por la creencia de que el verdadero amor no espera nada a cambio, como si la ecuación amorosa solo tuviera un integrante. Para Walter Riso, esto no debe ser así. Un amor saludable fluye, va y viene, uno siente y ve el efecto del otro, y viceversa. Quizá luego de leer este libro, tu visión del amor se vea cuestionada y jamás vuelva a ser la misma; sin embargo, habrás aprendido que el amor saludable y funcional requiere de un principio imprescindible.

No más tóxicos de Rosa María Cifuentes: Descubre los vínculos tóxicos Como parte de una estrategia de rescate para no recaer en una relación afectiva tóxica, Rosa María Cifuentes, coach emocional y autora de diversos libros, coloca sobre el tapete 250 poderosas razones para decidir romper con una relación sentimental enfermiza y recomendaciones de cómo superar, sanar y salir adelante tras haber vivido esta experiencia.

Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé: Encontrar tu persona vitamina te ayudará a comprender el vínculo con tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y tus compañeros de trabajo a la vez que entiendes tu historia emocional. Porque cuando uno se comprende, se siente aliviado. Un libro que te impulsa a encontrar personas vitamina, aquellas que sacan lo mejor de ti, te inspiran, te apoyan y con ello mejoran tu sistema inmune. ¿Por qué hay personas que nos hacen sufrir tanto y otras que nos generan confianza y cuya sola presencia nos reconforta? Nuestra felicidad dependerá de la capacidad para mantener buenas relaciones con los que nos rodean. Muchos, hoy en día, arrastramos heridas emocionales que nos impiden conectar de forma sana con el entorno.

Lo que me habita de Micaela Llosa: Recorre esta aventura de autoconocimiento y de liberación, a sentir toda tu fuerza y tu vulnerabilidad sin juzgar ni ser juzgado. ¿Estás list@? Entender que podemos pertenecer sin tener que cambiar lo que somos nos ayuda a sanar, y muchas veces es lo único que necesitamos para empezar a vivir una vida más plena. Pero, para lograrlo, primero debemos reconocer cómo nos sentimos y aceptar qué es aquello que no nos ha permitido avanzar. Eso requiere de coraje y valentía. Este libro está justamente para eso, para ayudarte a emprender el camino de regreso hacia ti misma.

Felicidad compartida de Rachel Watson y Brian Shannon: Una guía práctica para una vida en pareja. Este libro, cual manual para navegar el compromiso, nos explica al detalle cómo formamos vínculos con el ser amado, cuáles son los patrones de conducta que llevan al fracaso de las relaciones y cómo evitarlos, además de orientarnos en cómo superar momentos de crisis e infidelidades y en qué momento es sano para ambos decir «basta» y empezar de nuevo. Pensando en quienes desean una relación estable o estén en una actualidad, Rachel Watson y Brian Shannon, psicólogos clínicos especializados en terapia de pareja, nos brindan en este libro una guía práctica y completa sobre cómo formar un proyecto de vida en conjunto, con rigurosidad científica e ilustrado con casos reales, para lograr la felicidad compartida.

Uno siempre cambia el amor de su vida (por otro amor o por otra vida) de Amalia Andrade: Explora el amor propio y la aceptación personal. Amalia se enfrenta a un corazón roto… ¿el suyo? Con una mirada positiva, enérgica y con toques de humor, construye un kit de primeros auxilios absolutamente interactivo: muy útil para combatir el desamor a través de reflexiones, consejos, recetas y montones de listas e ideas ingeniosas capaces de transformar una experiencia negativa en una fuerza liberadora. Cambiar no es una renuncia sino una promesa, nos dice la autora. Porque si algo no funciona, siempre habrá un nuevo amor o una nueva vida. Porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos.

Cultivar el amor propio es la base para establecer relaciones más significativas y saludables. Anímate a explorar y aprender sobre el amor propio y contribuir a tu bienestar mental. Los libros están disponibles en librerías a nivel nacional.

