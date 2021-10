No se lo esperaba. Debido a la pandemia, Catherine Siachoque decidió tomarse un tiempo fuera de las pantallas para dedicarse a estudiar inglés y comunicaciones en la universidad. La crisis sanitaria la hizo reorganizar sus prioridades y descubrió que había otras cosas pendientes que prefería retomar en estos últimos años; sin embargo, el destino le tenía preparado una producción que la hizo poner en pausa sus proyectos personales.

MÁS INFORMACIÓN: El beso que la doctora Ana María Polo se dio con Catherine Siachoque

La reconocida actriz colombiana vuelve a las pantallas con una novela que promete mantener en vilo a sus espectadores. Se trata de “La mujer de mi vida”, un proyecto que arrancó sus grabaciones hace unas semanas en el set de Telemundo Center en Miami. En esta novela Siachoque se despide del dulce personaje de Hilda Santana que interpretó en “Sin senos si hay paraíso” para dar pase a una villana despiadada.

La esposa de Miguel Varoni ha sido tentada nuevamente por la actuación y ahora tendrá el rol que desea. La artista de 49 años será uno de los personajes antagónicos y eso la tiene muy emocionada. Pero no es la primera vez que se aleja de una personalidad amable, otros proyectos donde también ha interpretado a villanas son “Te voy a enseñar a querer”, “Tierra de pasiones! y “Pecados Ajenos”.

Actriz colombiana Catherine Siachoque regresa como la villana que siempre quiso ser (Foto: Catherine Siachoque/Instagram)

LAS GRABACIONES DE “LA MUJER DE MI VIDA”

En una entrevista exclusiva para People en Español, Siachoque comentó estar emocionada de participar en la novela protagonizada por Angélica Celaya e Iván Sánchez. La colombiana asegura estar teniendo una experiencia espectacular, al lado de un equipo A1:

“Ya llevamos unas semanas y ha sido una delicia trabajar con gente tan profesional, gente que conocía fuera del set pero con los que no había tenido la oportunidad de trabajar. Volver a trabajar con algunos otros. Ojalá en la casa puedan sentir el ambiente que estamos sintiendo nosotros mientras hacemos las escenas. La estamos pasando muy bien”.

¿QUÉ LA MOTIVÓ A PARTICIPAR EN LA NOVELA?

La bogotana había retomado sus estudios y no tenía planes de trabajar en algún proyecto durante estos meses; sin embargo, hubo una gran razón que la hizo cambiar su agenda: el increíble grupo de actores que serían parte de este proyecto:

“Una de las cosas que me hizo decir sí para aceptar hacer este personaje fue precisamente eso: quienes iban a estar. Yo digo puede volver la pandemia, puede llegar una pandemia y lo que menos quiero es estar tantos meses de mi vida con gente que no me interesa, entonces ellos me interesaban como personas, como profesionales. Todo el crew es maravilloso. Y, por supuesto, hacer cosas con la calidad que se hacen acá”.

Ivan Sánchez y Angélica Celaya en la sesión fotográfica del programa (Foto: La mujer de mi vida / Instagram)

¿CUÁL ES EL PERSONAJE DE CATHERINE SIACHOQUE EN “LA MUJER DE MI VIDA”?

Siachoque reveló que no tiene la autorización para brindar muchos detalles pero lo que sí puede compartir es que regresa a la villanía. “Vuelvo a lo que la gente quería ver. Ya no me van a regañar más en la calle porque soy muy buena o porque lloro, se van a desquitar; entonces me van a ver haciendo todo lo que querían verme hacer”, señaló la radiante artista.

La popular ‘Doña Hilda’ espera brindar a los espectador un personaje de calidad que pueda llegar a generarles un impacto. “No se pueden perder “La mujer de mi vida”, un proyecto que estamos haciendo con mucha pasión, con mucha entrega y yo feliz. Estoy muy feliz con este personaje”, finalizó Catherine.