Frente a frente, chocando sus copas de vino bajo la luz de las velas, 'Berlín' y 'El Profesor' de ' La casa de papel' interpretan una canción sutil, cadente y romántica que los amantes de Netflix han puesto de moda.

Se trata de 'Bella Ciao', una canción escrita originalmente en italiano que significa 'Adiós, belleza'. Según se conoce, el tema está relacionado con los cantos de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial .

Por aquellos años, 'las guerrillas' o 'patisanos' —que luchaban contra el fascismo y el nazismo— entonaban la canción como su himno: "Esta mañana me he levantado / y he descubierto al invasor / y si yo muero, si yo muero, en la guerrilla / tú me debes sepultar".



'Bella Ciao' fue traducida en otros idiomas, y no podía faltar en las manifestaciones obreras de la década del 60. Años después ingresaría a la revolución cultural del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular.



Aunque otra versión relacionada con la lucha obrera, la interpretada en la serie hace énfasis a la historia italiana. En España también existen varias versiones de la misma.

El cantautor Adolfo Celdrán fue el primero en cantarla en castellano, y aunque la canción de su primer disco fue censurada, en 1969, volvió a lanzarla hace unos años, en 2004.

Otros grupos en hacer su propia versión de 'Bella, Ciao' son los madrileños 'Boikot' y 'Canallas', los argentinos 'Carmina Burana', los italianos 'Redska' y los franceses ‘Mano Negra’. Y, por supuesto, los ladrones de moda.

La prueba de que, además de expectativa y diversión, 'La casa de papel' nos culturiza de una forma única y maravillosa.