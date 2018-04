Hay malos entrañables y 'Berlín' es uno de ellos. En ' La casa de papel ', la serie más exitosa del momento, es el líder de la banda dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Interpretado por actor español Pedro Alonso, su verdadero nombre es 'Andrés de Fonollosa'.



'Berlín' es el medio hermano de Sergio Marquina, también conocido como 'El Profesor'. Es un personaje extraño, egocéntrico, hipersexual, sin pasado, sin ley: no hay registros oficiales sobre su nombre, su pasaporte es falso.



Parece un ladrón invencible, pero en el fondo tiene una debilidad, algo que lo quiebra: y es que sufre una enfermedad degenerativa en los huesos que lo obliga a inyectarse un medicamento cada pocas horas. En la serie, se trata de 'la miopatía de Helmer'.

Lo que pocos saben es que los guionistas quisieron que todo fuera tan fantástico, al punto que esta enfermedad no existe. Lo que sí hay es una dolencia llamada 'miopatía mitocondrial', que afecta a la fuerza de los músculos.



La 'Muscular Dystrophy Association' describe que este mal es consecuencia de un fallo bioquímico en la función de la mitocondria. Los síntomas que presenta son debilidad, desgaste muscular e intolerancia al ejercicio.



Algunas personas pueden tener problemas solamente con actividades atléticas como correr, mientras que otras pueden experimentar problemas con actividades cotidianas como caminar.



También pueden ocasionar debilidad y desgaste en otros músculos de la cara y el cuello, lo que puede llevar a problemas de pronunciación y dificultad al comer. Algunas veces, las personas con esta enfermedad deben usar aparatos ortopédicos o sillas de ruedas para movilizarse.