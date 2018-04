¡Alerta spoiler! ¿Por qué nos conmovemos tanto con 'La casa de papel'? [CRÍTICA]

Hay una escena.

Hay, entre todas las escenas memorables de ' La casa de papel ', una sola.

Es así:



Luego de tener sexo salvaje en el baño, de llorar cuando el orgasmo, de enterarse de que su madre había muerto, 'Tokio' —el personaje que narra el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre— se sienta junto a 'Río' y le cuenta, de manera musical, su infancia: el momento en que aprendió a sobrellevar la soledad con a una madre que trabajaba, día y noche, porque nada tenían.



"¿Y tu padre?" , se inquieta 'Río', su novio. "Padre nunca hubo", responde ella, triste pero nunca quebrada, mirando el vacío verde gris, las paredes como barrotes. Después toma su neceser, saca un lápiz y dibuja, en la pared, una puerta, una puerta pequeña, quebradiza, infantil.



"Mamá me dijo que si algún día estaba en problemas, si tenía miedo, ella estaría detrás de esa puerta —susurra 'Tokio'—: pero solo la podría abrir una vez. Y nunca la abrí, porque siempre creí que podía tener más miedo, más miedo. Más miedo".

Varios meses después del rodaje, Úrsula Corberó —la actriz que da vida a 'Tokio'— contó que esta escena se rodó una vez y, al terminarla, lloró tres veces porque solo así podía desahogar toda la pena de esa chica hipersexual, desenfadada, coqueta, liberal, a veces lesbiana y la integrante de la banda de ladrones que mantiene en vilo a la comunidad de Netflix .

En solo unas semanas, 'La casa de papel' se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de esta plataforma. Ha sido tan rotundo su éxito que, durante el partido Real Madrid vs. Atlético de Madrid , mientras Cristiano Ronaldo anotaba tres goles al equipo colchonero, sus presentadores dijeron más de seis veces que se quedaran a ver el mayor robo del siglo.



La pregunta es por qué.

Y una primera razón es su hilo narrativo.

Un personaje miope llamado 'El Profesor' planea algo grande, único: llevar a cabo el mayor atraco de la historia. Para ello recluta una banda de ocho delincuentes que reúnen un solo requisito: ninguno tiene qué perder porque todo lo han perdido.

A 'Tokio', se le unirá 'Berlín', el cabecilla; y después 'Moscú', el experto en perforaciones; 'Río', el informático; 'Nairobi', la falsificadora; 'Denver', hijo de Moscú; 'Helsinki' y 'Oslo', la fuerza bruta. Cinco meses de reclusión memorizando cada paso, cada detalle, cada probabilidad. Estudiando. Leyendo. Memorizando. Y entonces, el gran asalto a la Fábrica de Moneda y Timbre.



Once días de encierro, rodeados de los cuerpos de élite de la Policía y con más de 65 rehenes en su poder (casi 20 adolescentes) para saber si saldrán vencedores de su apuesta suicida.

La pregunta es por qué.

Y una segunda, definitiva respuesta de su éxito sería la personalidad de estos ladrones. Porque todos tenemos esa locura galopante, deseos sexuales, los miedos, la tristeza, un hijo o una madre o un hermano que perdimos, algo que quisimos lograr y sin embargo, las heridas sangrantes, las cicatrices del corazón, la soledad, el amor de tu vida, las respuestas que no conoces, eso que nadie sabe de ti, la duda, a qué hora te sientes más triste, lo primero que piensas al despertar, las miradas de la gente, la angustia de no saber nada, la angustia de ya no poder entregarse al amor, cada minuto que pasa puedes empeorarlo todo, las mentiras que dices, si eres feliz, si eres libre, si te gusta lo que miras en el espejo.

Igual te vas a arrepentir.

Igual te vas a equivocar.

Igual te vas a morir.

Si eres libre.



¿En verdad estás libre?

DATOS

DIRECCIÓN:

Álex Pina (Creador), Jesús Colmenar, Miguel Ángel Vivas, Alex Rodrigo,Alejandro Bazzano, Javier Quintas.

GUION:

Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, Pablo Roa, Fernando Sancristóval, Javier Gómez Santander, Esther Morales.

MÚSICA:

Iván Martínez Lacámara, Manel Santisteban.

REPARTO:

Alba Flores, Paco Tous, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Kiti Manver, Enrique Arce, María Pedraza, Anna Gras, Fernando Soto, Darko Peric, Juan Fernández, Itziar Ituño, Jaime Lorente, Fran Morcillo, Roberto García Ruiz, Esther Acebo, Mario de la Rosa, Clara Alvarado, Miguel García.