¿Qué le gusta a Carolina Ramírez? La actriz colombiana de 38 años se encuentra en uno de sus mejores de su carrera. No solo sorprendió con su trabajo en “La hija del mariachi”, sino que ahora se ha convertido en “La reina del flow”, la exitosa serie que ha triunfado en Netflix y a nivel internacional. Su papel de Yeimy Montoya la ha consolidado como la artista del momento. Ahora, junto a su esposo Mariano Bacaleinik, se ha mudado a Buenos Aires, ciudad que adora, pero que también tiene algo en particular que le desagrada.

MÁS INFORMACIÓN:

El camino de la también bailarina empezó en 2002, con el papel de Lila en el programa “Jack El Despertador”, un show infantil que se emitía los fines de semana. De esta manera, se empezó a ganar un nombre.

A la par, Ramírez también hacía teatro, una de sus grandes pasiones. Pero la televisión ha sido el espacio donde más ha ganado protagonismo. Así, empezó a destacar en proyectos del Canal RCN, Caracol Televisión y Telemundo.

En la actualidad, formó parte de “De brutas, nada”, como Hannah Larrea, a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime Video. Pero, sin lugar a dudas, su rol de la reina del flow la ha dejado en una posición privilegiada y una promesa de futuro mucho más atractiva que antes.

La última temporada de “La reina del flow” se estrenó el 10 de septiembre de 2021 (Foto: “La reina del flow” / Instagram)

¿QUÉ NO LE GUSTA A CAROLINA RAMÍREZ DE VIVIR EN BUENOS AIRES?

Carolina Ramírez, la protagonista de “La reina del flow”, se ha mudado a Buenos Aires junto a su esposo Mariano Bacaleinik y contó que lo que más detesta es que encuentre mucho excremento de perros no levantado por la gente.

“En 14 años de relación con Mariano, he visto progresar la ciudad. Eso no pasa mucho en otras ciudades de Latinoamérica. Lo que menos me gusta es que hay mucha mie... de perro por ahí. Me parece terrible que la gente no levante la caca”, dijo la artista en una entrevista con Clarín.

Agregó que no se siente extranjera en Argentina y que se está acostumbrando a muchas actividades típicas del país. “Ya adopté el asado, el mate me gusta, no me cae bien, tengo el estómago sensible, pero me parece chévere lo que pasa alrededor de él con la familia. Y ya tengo metido en mí el montoncito. Aquí hay familia, no siento que no pertenezco aquí. No me siento una extraña”, agregó al mencionado medio.

Carolina Ramírez en el papel de Yeimy Montoya (Foto: La reina del flow / Instagram)

¿QUIÉN ES CAROLINA RAMÍREZ?

La actriz Carolina Ramírez Quintero, nació el 20 de junio de 1983, en la localidad de Cali, en el Valle del Cauca (Colombia). Actualmente es conocida por ser una gran actriz y tener grandes conocimientos en el mundo de la danza, sobre todo en ballet.

Su gran talento para la actuación hizo que en el 2002 pueda trabajar en uno de los programas infantiles más vistos de su país. Asimismo, interpretó a Lila, uno de los personajes principales de “Jack El Despertador”. Esto era un reality de los sábados y domingos.

En el año 2004 la invitaron a participar de la telenovela “Séptima Puerta” la cual se transmitía por el canal “Caracol TV”. Allí interpretó a Jenny Candela.

Su mayor reconocimiento llegaría entre el 2006 al 2008 cuando formó parte de la telenovela “La hija del Mariachi” donde se pudo consolidar su carrera como actriz.

Con el pasar de los años también participó en otras producción como “La Pola”, “El Capo”, “Unidad investigativa”; “Hasta que la plata nos separe”, “Mujeres asesinas”, entre otras.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE CAROLINA RAMÍREZ DE “LA REINA DEL FLOW”?

Mariano Bacaleinik es un empresario, aunque también ha sido productor de teatro. Ha producido obras como ‘Burundanga’, en donde estuvo participando Carolina Ramírez y ‘Toc Toc’. Otro dato del misterioso galán es que le lleva casi 14 años de diferencia a la intérprete. “La primera vez que yo la miré a los ojos, ya perdí el año”, dijo entusiasmado el argentino sobre la actriz.

Hace poco, Carolina Ramírez, reconocida por sus interpretaciones en “La Hija del Mariachi” y “La Pola”, tuvo que reaccionar en sus redes sociales ante los comentarios que decían que Bacaleinik, era mucho mayor que ella, pues “parecía tu padre” o “tu abuelo”. Cabe resaltar que Ramírez conoció a su hoy esposo en la ciudad de Cartagena de Indias.

“Disculpa la pregunta, pero, es su padre, es que se ve muy mayor para ser su pareja”, “El amor no tiene edad ni país, enhorabuena por muchos años juntos”, “No pareces muy feliz”, “Que linda con su abuelito”, “Que bellezas, los quiero”, “Que Dios y el universo los bendiga toda la vida”, fueron algunos de los comentarios que le lanzaron a la actriz.

“LA REINA DEL FLOW”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es NO. Al menos, es lo que los creadores y protagonistas de la telenovela ganadora de un Emmy Internacional han señalado hasta el momento. No obstante, es posible que la presión de los fanáticos modifique el panorama.

De acuerdo con Carolina Ramírez, la actriz que interpreta a Yeimy Montoya, el programa ha llegado a su etapa final. Cuando una seguidora le pidió hacer más temporadas de “La reina del flow” como si fuera “Friends”, la actriz de 37 años respondió de manera tajante:

“‘Friends’ es una comedia. Este dramonón es inbancable por más tiempo. A Yeimy se le acabaron las 7 vidas”, indicó.

La primera temporada de “La reina del flow” le dio un cierre adecuado a la historia de lucha de Yeimy Montoya, ya que logró demostrar su inocencia, atrapó a los culpables de sus tragedias, recuperó a su hijo y dejó atrás su venganza y odio para empezar una nueva vida. Sin embargo, debido al éxito internacional de la telenovela, surgió una segunda entrega.

Para continuar el drama de Yeimy, fue necesario liberar a Charly y emprender su camino de redención, además, “revivieron” al villano de la primera temporada y reavivaron el odio de Yeimy por el padre de su hijo, lo que de alguna manera es un retroceso para la protagonista.

De hecho, la misma Carolina Ramírez no estaba de acuerdo con el final de “La reina del flow”. “Le habría cambiado muchas cosas, pero la historia no era mía Lo único que yo sabía era que Manín iba a revivir, pero nunca se me ocurrió en la vida que iban a resarcir a Charly”, señaló la actriz en su cuenta de Instagram.

Por lo tanto, todo parece indicar que no habrá una tercera temporada de “La reina del flow”, así que lo único que los fanáticos podrían esperar es la segunda temporada de la adaptación mexicana, “La reina soy yo”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON YEIMY MONTOYA?

En la segunda temporada de “La reina del flow”, Yeimy Montoya demostró que tiene ‘7 Vidas’, ya que sobrevivió a todos los ataques de sus enemigos, incluido el atentando que la dejó postrada en una cama por varias semanas y provocó que perdiera la voz temporalmente.

Cuando decidió darse otra oportunidad con Charly, Juancho la despidió de Surround Vibes, así que la cantante y productora aceptó una propuesta de Mike Rivera, pero las cosas terminaron mal y el dueño de Grey Shark también le declaró la guerra.

Después de deshacerse de Manín, quien fue asesinado por Ligia en legítima defensa, Yeimy Montoya aún debía enfrentar a Titano, el empleado de Dúver Cruz que buscaba vengar la muerte de su hermano Lucio.

Tras escapar de prisión, Titano secuestró a Erick e Irma para llegar a Yeimy, pero no logró su cometido gracias a la intervención de Charly, Juancho y la policía. Aunque tenía un enemigo menos, “La reina del flow” no podía estar tranquila, ya que Mike Rivera amenazaba con destruirla... Si quieres conocer más sobre el destino de la protagonista HAZ CLIC AQUÍ.

“La reina del flow”: nuevo tráiler de la temporada 2