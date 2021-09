La protagonista de “La reina del flow”, Carolina Ramírez, decidió viajar a Argentina junto a su esposo Mariano Bacaleinik, luego de terminar las grabaciones de la novela que hoy se puede ver por la plataforma de Netflix. A continuación, te contamos la razón por la que ‘Yeimy Montoya’ decidió dejar su querida Colombia tras arduas jornadas de trabajo.

La artista colombiana, Carolina Ramírez, hace poco dio una entrevista a ‘La Red’ de Caracol TV y allí confesó que el plan de viajar junto a su esposo siempre estuvo, pero los retos profesionales que ambos tenían impidió en un primer momento poder realizar este ‘sueño’. Es por ello que ahora el trabajo y sus rutinas le permiten enrumbar hacia el país del tango.

Recordemos que en el 2007 Carolina Ramírez y Mariano Bacaleinik iniciaron una relación. Aunque primero fue a distancia, ello no impidió que más adelante pudieran cristalizar lo que ambos se decían a través de internet. Él residía en Argentina, mientras que ella grababa “La Pola”, en su natal Colombia. Luego de tres años, se casaron en una finca de Quindio, en medio de una ceremonia que tuvo 150 invitados.

¿POR QUÉ CAROLINA RAMÍREZ SE MUDÓ A ARGENTINA?

“Desde siempre dijimos que hay que ‘camellar’ muy duro en Colombia y por fin se nos dio, (lo de vivir en Buenos Aires), obviamente, como a muchos, la pandemia nos dio ese empujón, de organizar y adelantar esos planes de vida”, explicó Ramírez a ‘La Red’.

La intérprete de “La reina del flow” 2 cuenta que el estilo de vida que tenía junto su esposo, los llevaba a improvisar sobre la marcha y hacer algo nuevo todos los días. Ahora que pueden disfrutar tiempo de calidad, en casa, tienen pensado pasar estas vacaciones haciendo prácticamente “nada”.

“Uno viene de un ritmo muy vertiginoso y de repente al siguiente día ‘pum’ se paró todo, nada más, es como un salto al vacío, no fue paulatino, fue todo y nada al mismo tiempo. También ha sido delicioso poder decir que no tengo nada que hacer al otro día. Desayunar y no hacer nada es un regalito bien bonito, no sé si tanto tiempo pero por ahora sí”, agregó.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE CAROLINA RAMÍREZ DE “LA REINA DEL FLOW”?

Bacaleinik es un empresario, aunque también ha sido productor de teatro. Ha producido obras como ‘Burundanga’, en donde estuvo participando Carolina Ramírez y ‘Toc Toc’. Otro dato del misterioso galán es que le lleva casi 14 años de diferencia a la intérprete. “La primera vez que yo la miré a los ojos, ya perdí el año”, dijo entusiasmado el argentino sobre la actriz.

Hace poco, Carolina Ramírez, reconocida por sus interpretaciones en “La Hija del Mariachi” y “La Pola”, tuvo que reaccionar en sus redes sociales ante los comentarios que decían que Mariano Bacaleinik, era mucho mayor que ella, pues “parecía tu padre” o “tu abuelo”. Cabe resaltar que Ramírez conoció a su hoy esposo en la ciudad de Cartagena de Indias.

“Disculpa la pregunta, pero, es su padre, es que se ve muy mayor para ser su pareja”, “El amor no tiene edad ni país, enhorabuena por muchos años juntos”, “No pareces muy feliz”, “Que linda con su abuelito”, “Que bellezas, los quiero”, “Que Dios y el universo los bendiga toda la vida”, fueron algunos de los comentarios que le lanzaron a la actriz.