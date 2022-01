Una de las actrices colombianas del momento es Carolina Ramírez, quien ganó reconocimiento internacional al protagonizar la exitosa serie “La reina del flow” junto a Carlos Torres. La estrella de 38 años hizo su debut en 2001, llegando a participar en más de 16 series y novelas, así como en el cine y teatro.

Tras finalizar las grabaciones del programa emitido por Caracol Televisión, Ramírez armó maletas y compró un pasaje con rumbo a Argentina, para vivir junto al empresario y productor de teatro Mariano Bacaleinik, con quien contrajo matrimonio en 2010.

Las tradiciones en el extremo sur del continente no son muy similares a las de Colombia, especialmente cuando se trata de la comida; por esto, Carolina se mostró en desacuerdo con una de las costumbres gauchas, durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

El look de Carolina Ramírez como Yeimy Montoya para grabar "Fijación", uno de los éxitos musicales en "La reina del flow" (Foto: Caracol Televisión)

CAROLINA RAMÍREZ Y SU GUSTO POR EL ARROZ BLANCO

La intérprete de Yeimy Montoya utilizó sus redes para dar a conocer lo mucho que extraña comer arroz blanco, pues en Argentina no es común ver este ingrediente en todas las comidas:

“Quiero aprovechar este momento de desparchis, para preguntarle a los argentinos o no sé si preguntarles, ustedes no saben lo que es arroz blanco. Aquí el arroz blanco es para cuando están enfermos de la panza y lo miran a uno con lástima, porque uno extraña el arroz blanco”.

Ramírez también expresó que en su país esta preparación equivale a una muestra de cariño en cada plato y es muy raro que no esté presente en todas las mesas:

“Cuando uno dice que a esa comida le faltó cariño, es porque le faltó arroz blanco queridos, porque el arrocito blanco es todo, hay que ponerle amor, cebollita, ajito... así que gente de Argentina, lo siento mucho si a ustedes en la vida no les dieron amor”.

LAS VARIEDADES DE ARROZ EN ARGENTINA

Para cerrar el tema, la actriz de “La hija del mariachi” contó que en el país de su esposo existe una gran variedad de arroces, aunque el más delicioso y similar al que se suele comer en Colombia es uno de los de menor costo, el cual se puede encontrar fácilmente en los supermercados.





El arroz blanco es una de las guarniciones preferidas de Carolina Ramírez (Foto: Flickr)

¿POR QUÉ CAROLINA RAMÍREZ SUBIÓ DOS VECES UNA FOTO PARA RECIBIR LA APROBACIÓN DE INSTAGRAM?

El 13 de diciembre, Carolina Ramírez decidió compartir en su cuenta personal de Instagram una fotografía que le tomó la revista Soho hace 14 años cuando era conocida por “La hija del mariachi”. En aquel entonces, ella tenía 24 años y uno de sus sueños era convertirse en bailarina de ballet.

En la foto se ve a la actriz en primer plano de cuerpo entero sin ropa sumergida en el agua de un tono azul. Ella está en posición fetal, con una pierna sobre la otra y un brazo estirado tras su cabeza. “Hace 14 años de esta foto y sigo creyendo que es una de las mejores que me han hecho (...), la encontré y la comparto con ustedes porque sí”, escribió en la descripción.

La imagen de hace 14 años que le tomaron a la actriz, pero que en un primer momento la borraron (Foto: Soho / Carolina Ramírez / Instagram)

Pese a la reacción positiva de la gente, al día siguiente la imagen fue eliminada de su perfil, según Instagram porque no cumplía con las normas de su comunidad. “Me bajaron la foto porque mi pezón no protestaba, no lactaba o no educaba”, indicó en sus historias.

Pero en lugar de aceptar lo señalado por la red social, la actriz de “La reina del Flow” volvió a subir la fotografía e indicó lo siguiente. “Hazte el autoexamen (de mama), pues la anterior la bajaron por no educar. ¡Sorry!”.

Tras volver a publicar la imagen, y al ser considerada educativa por Instagram, sus seguidores le enviaron gran cantidad de comentarios. “Fotaza Bella”, “Instagram es muy sensible para tanto arte”, “Eso si es arte”, “Bellísima, una obra de arte”, “Eres lo más Carito”, “Sos perfecta… y más ahora que vivis acá”, “Instagram atrevido cómo puede bajarte una foto, en fin. Diosa Caro”, “Jajajajajaja eres maravillosa”, entre otras reacciones.