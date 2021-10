Carolina Ramírez es una de las actrices del momento gracias, indudablemente, a su papel protagónico en “La reina del flow”. No obstante, la vida de la intérprete colombiana ha sido siempre motivo de interés en el público. En sus redes sociales, de hecho, suele compartir su día a día con sus miles de seguidores.

Una de las cosas que la actriz ha dejado en claro es su amor por los animales. Prueba de ello es que, si bien aún no tiene hijos con su esposo Mariano Bacaleinik, cuenta con tres mascotas a los que los trata como tales. A diferencias de otras celebridades que tienen perros o gatos carísimos, la artista promueve la adopción de animales, en lugar de comprarlos.

LAS MASCOTAS DE CAROLINA RAMÍRES

La estrella colombiana tiene dos perros, ambos adoptados, y una gata; a quienes les da mucho amor y así lo deja ver en sus redes sociales. Pero, lo que más ha llamado la atención de los fans de Ramírez, son los nombres que les ha puesto. ¿Cómo se llaman?

La acrriz Carolina Ramírez compartió una foto en Instagram donde se la ve junto a una de sus tres mascotas (Foto: Carolina Ramírez/Instagram)

MARÍA GUADALUPE

Una de sus adorables mascotas, la perra se llama María Guadalupe. Es criolla y ya lleva muchos años con Carolina Ramírez y su esposo.

CAZZÚ

La intérprete también tiene como parte de su familia a Cazzú, un perro también criollo que se parece a su primer can.

FLORA

Finalmente, Ramírez no solo cuenta con dos perros fieles, tiene también un ‘hijo’ felino. La otra consentida de la casa es una gata negra de ojos amarillos. Ella lleva el nombre de Flora. Al parecer, al igual que María Guadalupe, la linda gatita es una integrante antigua de la familia.

¿CAROLINA RAMÍREZ LLEVÓ A SUS ‘HIJOS’ A ARGENTINA?

Desde hace algún tiempo, la actriz colombiana y su esposo tomaron la decisión de dejar su país natal y mudarse a Argentina. Como era lógico, y como muestran sus imágenes en Instagram, Ramírez y Bacaleinik migraron también con sus mascotas.

Cabe mencionar que, en una entrevista con La Red, Carolina contó que desde siempre quiso vivir en oro paós. “”Desde siempre dijimos que hay que ‘camellar’ muy duro en Colombia y por fin se nos dio, (lo de vivir en Buenos Aires), obviamente, como a muchos, la pandemia nos dio ese empujón, de organizar y adelantar esos planes de vida”, econtó.

La intérprete explicó que el estilo de vida que tenía junto su esposo, los llevaba a improvisar sobre la marcha y hacer algo nuevo todos los días. Ahora que pueden disfrutar tiempo de calidad, en casa, tienen pensado pasar estas vacaciones haciendo prácticamente “nada”.

“Uno viene de un ritmo muy vertiginoso y de repente al siguiente día ‘pum’ se paró todo, nada más, es como un salto al vacío, no fue paulatino, fue todo y nada al mismo tiempo. También ha sido delicioso poder decir que no tengo nada que hacer al otro día. Desayunar y no hacer nada es un regalito bien bonito, no sé si tanto tiempo, pero por ahora sí”, agregó.