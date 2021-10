Desde su debut en la televisión en 1999, Carmen Villalobos ha trabajado incansablemente para hacerse de un nombre en Colombia y el resto del mundo, y así lo ha logrado. La barranquillera ganó gran reconocimiento con su rol de ‘Catalina Santana’ en “Sin senos no hay paraíso” y actualmente está por estrenar un reality donde será la conductora.

A mediados del 2021, Villalobos alistó maletas y junto a su esposo se mudó a Miami en busca de más oportunidades; no pasó mucho tiempo y una propuesta llegó a su puerta, haciendo que deje Estados Unidos para trasladarse temporalmente a México, donde empezó las grabaciones de “Escuela Imparables”, el reality show de E! Latin America que está enfocado en mujeres emprendedoras.

Tras algunos meses de trabajo, el programa está listo para estrenarse a partir del 8 de noviembre a las 22:00 horas. Es así como esta semana se dio a conocer la presentación oficial del show en el que debutará la actriz como conductora.

LO QUE SE VIO EN EL AVANCE DE “ESCUELA IMPARABLES”

El 28 de octubre, la actriz de “Café con aroma de mujer” compartió el avance de “Escuela Imparables”, donde se muestra imponente en su etapa como conductora. El material audiovisual también muestra a las mujeres que participarán en el programa, así como a las mentoras.

“Cuando E! Entertainment me invitó a ser la anfitriona de su ‘Escuela Imparables’, ¡acepté enseguida!😍 Los que me conocen saben que me llena de satisfacción defender y aportar al empoderamiento femenino como pueda, y eso es justo lo que hacemos en este proyecto televisivo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Sin lugar a dudas, Carmen está emocionada por ser parte de este proyecto y espera que sus seguidores puedan acompañarla en esta faceta.

“A partir del 8 de noviembre no te pierdas Escuela Imparables, un nuevo reality show que prepara a emprendedoras latinoamericanas para el éxito, solo por E!”, añadió.

Aunque Carmen siempre ha brillado por su carrera como actriz, la conducción es algo que también le encanta y en lo que destaca. En los últimos años se la ha podido ver en programas como Un nuevo día ejerciendo la labor de presentadora con una naturalidad y fuerza arrolladoras.

ESCUELA IMPARABLES

El reality de competencia en el que Carmen debutará como conductora es “Escuela Imparables”, el programa que verá concursar a 12 emprendedoras de diferentes países de Latinoamérica, que representarán su cultura y tendrán la oportunidad de recibir el apoyo necesario para materializar sus ideas en un negocio exitoso.

“A través de mi carrera he tenido la oportunidad de darle vida a una serie de mujeres fuertes y empoderadas. Ahora como anfitriona de ‘Escuela Imparables’ tengo la oportunidad única de convivir con un grupo tan diverso de mujeres con muchas ganas de triunfar, y de aprender para realizar sus sueños”, explicó la actriz a People.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

Con el paso de los capítulos, las mujeres accederán a capacitaciones de economía, administración de empresas, entre otros; así mismo, los espectadores también podrán recibir este conocimiento a través de las plataformas de la cadena de televisión donde será transmitido.

Esta producción es parte de un trabajo que busca promover la diversidad, igualdad y equidad de NBCUniversal International Networks en el territorio, con el fin de apoyar el empoderamiento femenino.

“Este programa es una competencia y al final tendremos una ganadora, pero de la mano de los participantes yo también busco aprender y que este aprendizaje llegue a muchas mujeres en América Latina”, añadió Villalobos.