Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más exitosa de los últimos años y se encuentra en la cima de la popularidad por su gran talento al interpretar a ‘Catalina Santana’ en la historia de “Sin senos no hay paraíso” en 2008 y encabezar el proyecto de Gustavo Bolívar por 10 años hasta la emisión de “El final del paraíso”.

A lo largo de toda su carrera, la interprete barranquillera, siempre ha sido la buena de la historia, sin embargo a sus casi 20 años de trayectoria ha tenido la oportunidad de dar un giro de 360 grados a su trabajo y ahora se ha convertido en la antagonista en el remake de “Café con aroma de mujer”.

Pero no solo su forma de desempeñarse en las diferentes series televisivas la han llevado a ser muy querida, pues su belleza e imponente figura también han sido motivo de admiración por sus seguidores en las redes sociales.

Aunque para nadie cabe la menor duda de que la colombiana es hermosa y talentosa, no todos conocen detalles de su intimidad. A continuación, damos a conocer 10 cosas que quizá no sabías de ella.

1. FECHA DE NACIMIENTO Y NOMBRE REAL

El nombre completo de la actriz es Yorley del Carmen Villalobos Barrios, más conocida por su segundo nombre.

La actriz nació en Barranquilla el 13 de julio de 1983. Actualmente, tiene 38 años.

2. CASADA

Carmen Villalobos se casó con Sebastián Caicedo el 18 de octubre de 2019 en Cartagena, en una ceremonia junto al mar. Dijo que lo que no le gusta del matrimonio es que la llamen “señora”.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en Cartagena. (Foto: Instagram)

3. FANÁTICA DEL MUNDO MÁGICO

Soy muy fan de Harry Potter. Me he leído los libros dos veces, me he visto todas las películas. De hecho, en Instagram sigo a una cuenta de fans de Harry Potter. Me encanta.

4. LOS ANIMALES Y NATURALEZA

Le encantan los animales. Su mejor amigo, como llama a su mascota, se llama Freud, a quien lleva a pasear a todos lados. Es una mujer que ama la naturaleza y le encanta disfrutar del mar, bosques y jardines.

5. RUTINA

Debido a que tiene que cuidar su figura se somete a constantes ejercicios. Incluso cuando no tiene tiempo para seguir haciéndolo, en el mismo estudio de grabaciones hace sentadillas mientras espera su llamado.

6. SU PRIMER TRABAJO EN LA TV

Carmen Villalobos debutó a los 18 años en el programa de televisión infantil llamado “Club 10″ y en dicha producción interpretaba a Abi.

Así se veía Carmen Villalobos cuando era niña en su debut en la televisión (Foto: Instagram)

7. LE ENCANTA BAILAR

En una entrevista para la TV, se le pidió que moviera las caderas tal y como lo hace Shakira, y lo hizo. Además en sus redes sociales siempre cuelga videos en donde baila, sobre todo, música colombiana.

8. FUE PARTE DE EL SEÑOR DE LOS CIELOS

Entre 2013 y 2015 formó parte del elenco de otra serie emblemática de Telemundo, “El Señor de los Cielos”. Durante las primeras tres temporadas, Carmen Villalobos interpretó al entrañable oficial “Leonor Ballesteros”, quien hasta su muerte intentó capturar al personaje de “Aurelio Casillas”.

9. SU PRIMER ANTAGONICO

Tras interpretar a Catalina Santana por 10 años, le llegó la propuesta para ponerse en los zapatos de Lucía Sanclemente y ser la antagonista de Café con aroma de mujer.

10. LA FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE

En diversas entrevistas, Carmen Villalobos ha dicho que para ella la familia es lo más importante y está por encima de cualquier cosa.