Transcurría 1975, en México, cuando una mujer llamada Carmen Salinas daba sus primeros pasos como actriz y su primer personaje fue el de “La Corcholata” en la película “Bellas de noche”. Con el tiempo, ella llegó a convertirse en una gran artista en el mundo de la actuación siendo parte de varias películas y telenovelas de Televisa.

MÁS INFORMACIÓN: Sobrino de Carmen Salinas actualiza el estado de salud de la actriz

Actualmente, Carmen Salinas atraviesa por un difícil momento respecto a su salud luego que el pasado 11 de noviembre del 2021 fue trasladada a un hospital debido a que sufrió un derrame cerebral y que -según se informa- estaría en estado de coma.

Sin embargo, Carmen Salinas ha regalado miles de sonrisas y alegrías a su público que la ha acompañado desde cuando se inició en la actuación en los años 70. Precisamente, su primer personaje de “La Corcholata” fue el que le abrió las puertas al estrellato.

A pesar que este personaje no fue uno de los protagonistas. Carmen Salinas le dio el toque profesional para que sea recordado por siempre, incluso, años más tarde la propia actriz fue comparada con su personaje de la ficción.

Como parte del elenco de actores de la película “Bellas de noche” también estaban Judith Velasco, Leticia Perdigón, Jorge Rivero, entre otros.

¿QUIÉN ES “LA CORCHOLATA”?

“La Corcholata” es un personaje de ficción interpretado por la actriz Carmen Salinas en la película “Bellas de noche” (1975), la cual fue dirigida por Miguel Delgado.

Este fue el primer papel de la actriz en una producción y a pesar que no fue una de los protagonistas supo sacar lo mejor de ella y conquistar al público con su gran talento.

"La Corcholata" era un personaje interpretado por la actriz Carmen Salinas.

En la película, “La Corcholata” es una mujer que tiene problemas con el alcohol y que coloquialmente la conocían como “la borrachita”. Precisamente, en una de las escenas llega a una cantina y empieza a beber una cerveza, pero como anécdota, luego de este hecho ella soltó un eructo que pareció gustarle a la gente, pues, el personaje se notaba muy natural.

"La Corcholata" en la película "Bellas de noche" de 1975.

CARMEN SALINAS FUE COMPARADA CON “LA CORCHOLATA”

En alguna oportunidad Carmen Salinas fue comparada con su personaje histórico de “La Corcholata”, así lo manifestó la propia actriz en el 2015, cuando ya era diputada, durante una entrevista con Milenio.

En ese espacio también recordó una anécdota que tuvo años atrás con el escritor Carlos Monsiváis.

“Yo compré el tiraje del libro ‘Días de guardar de 3 mil ejemplares’; les decía a las personas que iban al teatro Blanquita: ‘no le vayan a decir a nadie, pero hoy va a venir Carlos Monsiváis, quien por sus ideas políticas tuvo que salir huyendo del país, porque es perseguido por Díaz Ordaz, está escondido, pero él les puede autografiar el libro, me dan su nombre y él se los va a firmar’”, relataba la actriz, según Milenio.

Otra de las anécdotas es cuando fue diputada -según refiere-, dijo: “De pronto surgen los que saben y dicen: ‘¿Cómo esa mujer está en la Cámara de Diputados?’”.

“Quiero decirles que yo no soy ‘La Corcholata’, soy una mujer que interpretó el papel de una borrachita La corcholata. No saben si leo o no, no tienen por qué juzgarme por un personaje, pido que se me respete, yo no soy Juana Pérez para que digan que soy una vieja ignorante que no sabe”, agregó Carmen Salinas.