La madrugada del 11 de noviembre se dio a conocer que la actriz Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia, tras sufrir un derrame cerebral que la dejó en estado de coma y con respiración asistida. La noticia causó gran conmoción en el país azteca, pues la artista de 82 años pertenece a la generación de la época dorada del cine mexicano.

La actriz de telenovelas como “María Mercedes”, “Abrázame muy fuerte” y “Triunfo del amor” lucha por su vida en un hospital de la Colonia Roma de la Ciudad de México. De acuerdo a la declaración de sus familiares, su estado de salud es grave y el pronóstico es desalentador.

Jorge Nieto, el ahijado de Salinas, expresó que la octogenaria ha sido atendida por tres neurólogos, quienes coinciden en que el derrame cerebral que sufrió le causará daños irreversibles. Pero, ¿qué le provocó la lesión en el cerebro? Conoce más información en las siguientes líneas.

Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1939, en Torreón, Coahuila (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

LOS FACTORES QUE PUEDEN PROVOCAR UN DERRAME CEREBRAL

Una de las causas que se cree pudo causar el derrame cerebral a la actriz es la hipertensión que ha padecido, tras la muerte de su hijo Pedro Plascencia. Según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, los factores que pueden provocar un Evento Vascular Cerebral (EVC) son los siguientes:

Presión alta o hipertensión

Problemas cardíacos

Diabetes

Niveles de colesterol altos

Tabaquismo

LAS CONSECUENCIAS

El panorama de Salinas es sombrío, los médicos que la examinaron explican que las consecuencias en su salud serían radicales.

“Lo que nos están diciendo es que ya no va a despertar, pero estamos esperando un milagro, todo podría pasar”, señaló Jorge Nieto.

Pese a la declaración de los especialistas, la familia mantiene la esperanzas de ver recuperada a “Carmelita”.

“Tengamos fe, Dios es el último que tiene la palabra”, expresó su hija María Eugenia Plascencia.

Actriz Carmen Salinas interpretó a "La Corcholata" en 1975. (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ SU HIJO PEDRO PLASCENCIA?

Carmen Salinas se casó con el pianista Pedro Plascencia Ramírez pero durante la etapa de quedar embarazada atravesó por algunas complicaciones y, además, tuvo varios abortos. Según el Heraldo de México uno de sus hijos que nació a los siete meses (prematuro) falleció durante el parto.

Más adelante pudo concebir a sus dos hijos, Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia Salinas.

En el caso de Pedro Plascencia Salinas, al igual que su padre, se convirtió en un destacado pianista mexicano. Pero a Carmen Salinas le tocaría superar una tragedia cuando falleció su hijo en 1994 debido al cáncer y al poco tiempo de haber iniciado el tratamiento contra la enfermedad.

En algún momento la actriz comentó lo que su propio hijo le dijo mientras luchaba contra la enfermedad.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, expresó.