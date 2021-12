¿Cuántos años tiene Carmen Salinas? A los 82 años murió la actriz mexicana tras permanecer casi un mes hospitalizada y en estado de coma. Esto sucedió luego de que sufriera una hemorragia cerebral. Su estado de salud mantuvo en vilo a todo México y otros países de la región, pues la artista es una de las celebridades más queridas y respetadas de la actuación. En el tiempo que estuvo internada, se hizo misas virtuales y los seguidores pedían por su pronta recuperación. Ahora, se le ha rendido homenaje con un corrido.

Salinas nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, México. Desde muy pequeña ya daba señales de su talento en el escenario, sobre todo por la inspiración que le generaba su hermana Josefina Rojas Lozano, quien era cantante.

Por eso, a los 10 años, ya estaba haciendo imitaciones en radios de Monterrey hasta que fue descubierta por Carlos Amador Martínez, un productor de cine. Carmelita, de esta manera, primero debutó en la televisión con “La vecindad”, en 1964.

Luego, en 1970, saltó al cine con la película “La vida inútil de Pito Pérez”. La pantalla grande fue donde más trabajo tuvo Salinas, pues participó en un total de 115 películas. Mientras que en las telenovelas, donde alcanzó una mayor popularidad, alcanzó un registro de 23 papeles.

Carmen Salinas, a sus 82 años, se mantenía muy activa en sus redes sociales. (Foto: Carmen Salinas / YouTube )

¿QUÉ SE SABE DEL CORRIDO EN HONOR A CARMEN SALINAS?

Gustavo Azuara Díaz se he encargado de componer un corrido en homenaje a la actriz mexicana Carmen Salinas y ha llamado la atención de las redes sociales por el sentido mensaje de su letra.

La canción ha sintetizado el cariño y la trayectoria de Salinas. Su influencia en la actuación y en el público en general, que la vio en el cine y la televisión, ha sido captada por la interpretación en redes.

La actriz, de esta manera, sigue generando una serie de reacciones artísticas a través de internet, después de que sea despedida por sus familiares y amigos. Sin lugar a dudas, se ha ganado un lugar en la cultura popular no solo de México sino que a nivel internacional.

¿CUÁL ES LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE CARMEN SALINAS?

Carmen Salinas nunca ha hablado abiertamente de la hora de su muerte pues este tema es muy delicado para ella. Sin embargo, sí ha dicho cuál es su última voluntad.

De acuerdo con Jorge Nieto, periodista y amigo íntimo de la actriz mexicana, la última voluntad de Carmen Salinas es que sus restos descansen a lado de los de su hijo Pedro Plascencia.

“Ella nunca habló de su última voluntad, no hablaba de la muerte. Ella siempre ha querido descansar al lado de su hijo Pedro Plascencia en el Panteón Español”, dijo Jorge Nieto en entrevista con Azucena Uresti.

¿QUÉ PASÓ EN LA VISITA DE CARMEN SALINAS A ‘EL INDIO’ FERNÁNDEZ EN LA CÁRCEL?

Carmen Salinas contó en una oportunidad que visitó a Emilio ‘El Indio’ Fernández en la prisión de Torreón, donde se encontraba encarcelado por asesinar a un agricultor. La actriz mexicana le llevó un ron que le gustaba a su amigo, a quien conocía tras compartir roles en la película “El rincón de las vírgenes”.

“Me acuerdo que lo fui a visitar a la cárcel de Torreón, de mi tierra, y me dejaron entrar aún y cuando iba yo sola. En una bolsa llevaba tres botellas de Bacardi o no me acuerdo cuál ron pero era de los que le gustaban mucho. También le llevaba unos paquetes de cigarros, unos dulcesitos que le gustaban mucho y tortillas de harina en una bolsa”, contó la artista en su canal en YouTube.

Detalló que no tuvo problemas para ingresar a la cárcel, pues los guardias la reconocían de su trabajo en la actuación. Además, dijo que el actor del Cine de Oro de México recibía productos que sus seguidores le lanzaban a su celda. “Por la ventana que daba para la calle le aventaban esas cosas la gente que quería tanto a Emilio Fernández. Le dio un gusto cuando me vio y me abrazó: ‘Mi Carmen, qué grato que hayas venido a verme, no sabes el gusto que me da’. Y que le empiezo a sacar las toallitas, el papel de baño y todo lo que le traía en la bolsita”, narró.

Carmen Salinas en un de sus fotografías para redes sociales. (Foto: Carmen Salinas / Facebook)

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.

¿Qué pasó con Carmen Salinas? La actriz mexicana de 82 años es una de las más importantes de su país, con una carrera que supera las seis décadas, tanto en el cine y la televisión. La artista, ahora, atraviesa un delicado estado de salud. De acuerdo a los primeros reportes, comunicados por sus familiares, estaría en coma y con respirador artificial.

¿QUÉ PASÓ EXACTAMENTE CON CARMEN SALINAS?

Algunas horas después de ratificarse que estaba en el hospital desde la noche del miércoles, la misma familia de la también política explicó que Salinas está en coma y que su estado es de gravedad.

En conversación con el programa “Hoy”, de Televisa, Carmen Plascencia, una de sus nietas, confirmó que sufrió “un derrame cerebral en la parte del tallo” y que en estos momentos se encuentra con “respiración asistida”.

De acuerdo con su relato, Carmen Salinas se desplomó alrededor de las 10:00 pm del miércoles 10 de noviembre en el baño de su casa, poco después de cenar y ver su telenovela en compañía de su sobrino.

“Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnostico es delicado”, añadió.

Por su parte, Briones declaró a “Sale el Sol”, de Imagen Televisión, que el mismo miércoles había estado grabando su más reciente trabajo, “Mi fortuna es amarte”.

“Está muy delicada, está grave. Estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural. Sus órganos están perfectamente, el doctor nos dijo que están perfectos y responde a todo, solo es el coma”, amplió.

