¿Qué le está pasando a Carmen Salinas? La actriz mexicana de 82 años se encuentra en coma después de sufrir un derrame el miércoles 10 de noviembre. La celebridad está luchando por su vida, a pesar de la condición difícil que le ha tocado atravesar. Por eso, muchos de sus seguidores en México y otros países de América han recordado la trayectoria de la intérprete, como la vez en que dio a conocer sus fotografías cuando era joven.

MÁS INFORMACIÓN: Familiares de Carmen Salinas buscan opinión de más neurólogos ante su evolución estacionaria

La salud de la famosa artista, con una trayectoria que supera las seis décadas, es cada vez más complicada y así lo han hecho saber sus familiares que están detrás de las gestiones médicas.

Sus seguidores en redes sociales han realizado cadenas de oraciones y enviado sus mejores deseos para su pronta recuperación. También se ha realizado una misa por YouTube. Salinas se ha ganado un lugar en la historia de la televisión mexicana por su extensa trayectoria y su talento frente a las cámaras.

También se convirtió en una figura que generaba titulares con comentarios sobre diversos temas. La entrañable actriz no solo se dedicó al cine y las telenovelas, sino que también fue diputada al Congreso de la Unión de México, entre 2015 y 2018. Siempre ha sorprendido por su constante actividad en la opinión pública, como cuando compartió sus fotografías de juventud.

Actriz Carmen Salinas ha participado en diversas producciones de Televisa. (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

¿DE QUÉ MANERA SE VEÍA CARMEN SALINAS DE JOVEN?

La actriz mexicana Carmen Salinas subió a sus redes sociales una serie de fotografías de su juventud, luciendo en sus primeros trabajos en el cine y la televisión, donde debutó en 1964 con “La vecindad”.

En las instantáneas se puede ver a Carmelita posando en traje de baño, vestidos y otras ropas de sus personajes que llevó risas y conmovió al público desde que era muy joven.

De esta manera, las fotos de Carmen Salinas de joven son un registro de la trayectoria de la actriz en México. Se sabe que ha participado en más de 100 filmes y en cerca de 30 telenovelas, sobre todo bajo la señal de Televisa.

FOTOS DE CARMEN SALINAS EN INSTAGRAM

¿CARMEN SALINAS PODRÁ SALIR DEL COMA?

Jorge Nieto, ahijado y amigo cercano a la reconocida actriz, informó que el derrame cerebral provocó “daños irreversibles” y es probable que ya no despierte.

Explicó que los médicos que la han observado coinciden en que en el lugar donde surgió el derrame, en el tallo, no es una zona operable. “Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable; donde fue la afectación no se puede operar”, expresó.

A pesar del diagnóstico, los especialistas dijeron a la familia que puede suceder “un milagro”, pues sus órganos funcionan de manera normal.

“Dicen que el cuerpo es muy juguetón en el sentido de que da una cosa y a la mera hora sale con otra, pero son algunos daños que reflejan esta tomografía, no hay más daños hasta el momento (…) La sonda que se le colocó estaba llena, eso indica que sus órganos están en perfectas condiciones (…) Ella está respirando por sí sola con ventilador artificial de apoyo”, acotó.

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.

¿Qué pasó con Carmen Salinas? La actriz mexicana de 82 años es una de las más importantes de su país, con una carrera que supera las seis décadas, tanto en el cine y la televisión. La artista, ahora, atraviesa un delicado estado de salud. De acuerdo a los primeros reportes, comunicados por sus familiares, estaría en coma y con respirador artificial.