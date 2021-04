Carlos Villagrán, mundialmente conocido como ‘Quico’ por su trabajo en “El Chavo del 8″, siempre será recordada por las aventuras que vivió junto a Chespirito, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Florinda Meza y el resto del elenco de la serie mexicana que marcó a muchas generaciones.

La popularidad que alcanzó gracias a su trabajo ha hecho que sea uno de los actores más conocidos a nivel mundial y todo lo que haga o se diga al rededor de Carlos Villagrán siempre será noticia. Fue así que durante la entrevista que concedió a el canal chileno Radio Mitre, el histrión mexicano recordó aquellos años en que se relacionó sentimentalmente con Florinda Meza.

Durante la conversación con el medio, ‘Quico’ recordó lo que pasó el día que él decidió acabar la relación con ‘Doña Florinda’ y todo el escandalo que se armó en aquel momento y a pesar que es un tema muy antiguo, siempre hablará de este tema por que en cada entrevista que da, se lo preguntan.

¿QUÉ PASÓ EL DÍA DE CARLOS VILLAGRÁN TERMINÓ CON DOÑA FLORINDA?

Ya en ocasiones anteriores, Carlos Villagrán ha declarado que el romance que sostuvo con Florinda Meza fue, en sus palabras, “extramarital”; mientras que Meza se ha referido a la relación como “un error del que no se arrepiente”.

Carlos expresó que quien más se involucró en la relación fue la actriz, por lo que cuando él buscaba terminarla, lo platicó con Chespirito, quien lo apoyó en su decisión.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación yo ya no podía. No debería decirlo por caballero, pero pasó así. Le pedí ayuda a Chespirito diciéndole ‘Mira, termino con ella y hace un escándalo tremendo’. Me dice mira ‘ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro, respiré, dije qué bueno que tengo un apoyo”, expresó el actor.

El actor también mencionó que la forma en que Florinda tomó el fin de la relación incluso la llevó a parar al servicio médico de la empresa.

“Entonces le dije que definitivamente no, y dicen que se enfermó, ahí en Televisa tenían primeros auxilios, clínica ahí, dentro de los estudios, y se suspendió la grabación y todo. Yo dije ‘ya pasó’”, reveló el actor quien al cuestionársele si en algún momento se sintió acosado por Meza, lo negó rotundamente.

“No, de ninguna manera, las cosas como son, cada quien su vida, cada quien sus cosas”, finalizó.