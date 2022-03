Carlos Rivera es un cantante mexicano que ha logrado conquistar con sus canciones al público de su país y de América Latina. Él también es recordado por participar en el reality show “La Academia” donde ganó los 3 millones de pesos. Tras esta victoria demostró su gran generosidad con su familia, cumpliendo la promesa que le hizo a su madre y a su hermana.

Precisamente, fue en el 2004 cuando Carlos Rivera Guerra ganó el reality show “La Academia” el cual se transmitió a través de TV Azteca.

El cantante también ha demostrado su talento como actor participando en obras musicales como “Bésame mucho” y “Orgasmos la comedia”. Por si fuera poco, en el 2007 fue parte del elenco de actores de “La bella y la bestia”, mientras que en el 2010 colaboró con el musical “Mama Mia!”.

Sin embargo, muchos lo recuerdan por coronarse como ganador del reality show “La Academia” logrando obtener los 3 millones de pesos gracias a su esfuerzo y constancia.

El cantante Carlos Rivera también se ha hecho muy conocido en España (Foto: Carlos RIvera / Instagram)

QUÉ HIZO CARLOS RIVERA CON LOS 3 MILLONES DE PESOS QUE GANÓ EN “LA ACADEMIA”

Muchos fans del cantante Carlos Rivera se han preguntado qué hizo el artista con el dinero que ganó en el reality show, en el 2004. Por ello, el también actor reveló esta gran interrogante durante su presentación en el podcast “No hagas lo fácil” que es conducido por Juanpa Zurita.

Luego de recordar cómo se inició en el mundo del canto y de la actuación, Carlos Rivera también contó a quien ayudó con el dinero que obtuvo.

“Siempre le decía a mi hermana y a mi mamá. Años antes de todo esto. Yo les decía ‘Yo un día voy a ganar La Academia, mamá y el día que gane te voy a pagar tu casa. Porque ella tenía ese crédito del ISSSTE que tenía como siete años por pagar”, expresó Rivera según Infobae.

Carlos Rivera cumplió con la promesa a su familia (Foto: Carlos Rivera / Instagram)

El actor refirió que esa promesa la había hecho desde años atrás y no paró hasta cumplirla. Es por ello que además de pagar la casa de su mamá, también hizo que su hermana siga una carrera profesional y él fue quien le pagó los estudios.

“Yo siempre le dije ‘Un día voy a ganar ‘La Academia’ y te voy a pagar. Lo primero que voy a hacer es comprar la casa de mi mamá y pagarte la carrera’”, sostuvo.

Carlos Rivera fue el ganador de La Academia en el 2004 (Foto: Carlos Rivera / Instagram)

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE CARLOS RIVERA ANTES DE GANAR “LA ACADEMIA”

Durante la conversación con el podcast, Carlos Rivera también recordó como era la situación económica familiar antes de ganar el reality show.

“Yo entro a La Academia, bueno, me dicen que ya estoy en La Academia y te pedían un montón de cosas. Nos pedían cinco cambios casuales (de ropa) y no teníamos dinero, y me dice ‘ten, es lo de mi renta de este mes’, y con eso yo alcanzo a comprar lo que me faltaba”, precisó según Milenio.

Pero todo cambiaría cuando se llevó el premio mayor y no contento con pagar la deuda de su mamá y pagar los estudios de su hermana, también le regaló a esta última su departamento.