La brecha de género en el trabajo es un grave problema que aún persiste en la actualidad; sin embargo, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) ha identificado un problema más grande y del que se habla muy poco: mujeres con hijos. En este caso, los hombres pueden seguir avanzando en su carrera profesional, las mujeres con hijos no, porque tienen el cuidado (sobre todo el primer año), es decir, la brecha salarial existe no por ser mujer, sino por ser mamá. Esto según el estudio Children and gender inequality: Evidence from Denmark, National Bureau of Economic Research.

Para Perú podemos ver que, por un tema cultural, muchas mujeres son quienes se hacen responsables de la carga familiar. “Es por eso por lo que el teletrabajo permite que tanto hombres como mujeres puedan tener las mismas responsabilidades. Esta modalidad ayuda a las familias y brinda más oportunidades laborales a nivel nacional”, comentó Linda Oblitas, CEO de CAPECE.





MISMAS RESPONSABILIDADES, MISMAS OPORTUNIDADES

Descartar el multitasking: Ya no se debe relacionar a las mujeres con el multitasking. Por lo general se dice que las mujeres son multitareas y los hombres no. Si evaluamos los resultados de una persona que es multitasking (sin importar el género) versus de otra que solo se dedica a una tarea, la que se concentra en ejecutar una tendrá mejores resultados y mayor nivel de detalle. Han vendido el multitasking a las mujeres como si fuera algo que tuviéramos que tener orgullo. Y la verdad es que nos pone en desventaja al momento de entregar resultados.

Flexibilidad y medición por resultados: Si se implementa el teletrabajo es indispensable tener confianza en el colaborador, ser empáticos y flexibles con el personal. Esto permite medir por resultados y no medir la cantidad de horas que se está sentado en un escritorio.

Política de remuneración y desarrollo profesional equitativo: Es importante que todas las empresas implementen una política salarial definida por funciones, experiencias, y responsabilidades, y no por género. Algunas prácticas pueden ser implementar un reglamento para promover la igualdad, además de brindar capacitaciones para que todos los trabajadores puedan escalar laboralmente.

Capacitaciones constantes: Identificar y hacer una auditoría para saber cuál es la situación de tu empresa en brechas, y así promover oportunidades de capacitaciones que beneficien a todos tus trabajadores, tanto hombres como mujeres. Si la empresa está en condiciones, puede apoyar en carreras universitarias y técnicas, capacitaciones, cursos y con eso contribuir a que todo el personal esté preparado. También abrir cupos internos para seguir mejorando su carrera profesional.

Políticas públicas: Licencia de paternidad equitativa para hombres y mujeres. La implementación de la ley del teletrabajo, y mejorar la conectividad de internet a nivel nacional, es una tarea que el Estado puede mejorar para seguir con el desarrollo de la economía del país, y así generar más oportunidades laborales y menos brechas.