Los sueños se cumplen. Sabemos que además de ser una estrella del boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez también maneja negocios en diversos rubros y hoy en día tiene una gran fortuna que le ha permitido tener todo lo que siempre quiso y apoyar en labores altruistas.

En un entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, “Canelo” mostró la intimidad de su hogar y comentó que no le tiene miedo a la muerte, pues es consciente de que en cada una de sus peleas sabe cómo va a subir, pero no cómo bajará.

“Conozco los riesgos que hay en el boxeo. Me subo y a lo mejor no puedo bajar del cuadrilátero, a lo mejor me bajo muerto, pero yo lo sé. Por eso, siempre me despido de mi familia antes de subirme al ring porque no sé si voy a bajar vivo. Les digo que no se preocupen, que no lloren, porque me voy a morir haciendo lo que más me gusta”, detalló el campeón mundial supermediano.

¿DÓNDE VIVE “CANELO”?

Uno de los sueños cumplidos del ganador de nueve títulos mundiales es la mansión que tiene la zona metropolitana en Guadalajara. El boxeador, que cuando era niño ayudaba a sus padres con la venta de paletas, le abrió las puertas de su hogar al periodista estadounidense Graham Bensinger y este quedó deslumbrado.

“Desde niño siempre soñé con una casa así”, aceptó “Canelo”, al mostrar su intimidad y algunas excentricidades que se encuentran en su hogar. En la cochera destaca su colección de motocicletas y automóviles y, sobre todo su favorito, un Rolls-Royce color negro que considera muy elegante. Sin embargo, confiesa que él no es quien lo maneja, solo se limita a viajar en el asiento trasero.

El púgil, sin embargo, invitó al periodista estadounidense a subirse a un coche todoterreno, en el que realizó algunas piruetas y alcanzó una velocidad recta de más de 160 kilómetros por hora.

El luchador enseñó los cinturones que ha ganado en combates arriba del ring y contó que uno de los más especiales es el primero que obtuvo a los 16 años en la Federación Centroamericana de Boxeo Profesional. Su enorme casa tiene, además, un gran salón para jugar al póker.

EL RANCHO DE “CANELO”

“Canelo” Álvarez también llevó al periodista a su enorme rancho, que estaría ubicado en las afueras de la Jalisco. Allí están sus caballos, animales a los que adora y cuida con gran cariño. “Siempre quise caballos de niño”, cuenta con la humildad que lo caracteriza. Ambos decidieron montar a caballo, como se puede apreciar en el reportaje.