El talento y la creatividad peruana brillaron nuevamente ante los ojos del mundo. Por cuarto año consecutivo, la prestigiosa publicación londinense The Holmes Report premió a la agencia peruana de comunicación Orange 360 con cinco galardones de los SABRE AWARDS Latin America 2021, distinción que reconoce a las campañas que demuestran los niveles más altos de planificación estratégica, creatividad y resultados comerciales en el mundo.

Orange 360 y las norteamericanas Jeffrey Group y Weber Shandwik, obtuvieron el máximo de cinco trofeos cada una, convirtiéndose en las más premiadas entre las más de 100 empresas que participaron a nivel Latinoamérica. Además, la reconocida agencia peruana fue incluida en el Top 5 for Best in Show con la campaña “Banco de Alimentos luchando contra el hambre en el Perú”, reconocida como una de los mejores trabajos de comunicación en la Región.

Las campañas peruanas que se alzaron con el máximo galardón en la edición 2021 de SABRE AWARDS Latin America realizada en México son: “Banco de Alimentos luchando contra el hambre en el Perú” para el Banco de Alimentos Perú en la categoría “Not For Profit”; “Programa tu vacuna” para Una Vida por Dakota en las categorías “Public Affairs / Government Relations” y “Public Sector / Government”; “Narradores de Historias” para Una Vida por Dakota en la categoría “Public Education”; y “100 Kilómetros de prevención” para la Liga Contra el Cáncer en la categoría “Integrated Marketing”.

Estos premios se suman a los galardones que viene obteniendo la agencia peruana en los más prestigiosos festivales y premiaciones a nivel mundial como los IPRA GOLDEN WORLD AWARDS del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, siendo la única compañía del Perú, América del Sur, Central y el Caribe que ha logrado ganarlos.

Asimismo, Orange 360, por tres años consecutivos 2019, 2020 y 2021, ha sido galardonada en la ceremonia de los PRWeek Global Awards, importante reconocimiento de la industria de las comunicaciones y relaciones públicas a nivel mundial. También, la agencia ha obtenido 3 Silver Lion en el Festival de Cannes Lion y 4 Sol de Oro del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, logrando un total de 54 premios en Perú, México, España, Londres, New York, Armenia, Singapur, Argentina y Francia.

Además, Orange 360 ha sido considerada como la Mejor Agencia de Comunicaciones del Perú en los últimos dos años por el TOP FICE Iberoamérica y forma parte del ranking de las 100 mejores agencias independientes de Europa y Las Américas.