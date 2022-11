La fiesta navideña está cerca y, como cada año, con ella llegan grandes oportunidades para que los pequeños y grandes negocios crezcan. Es por ello, la importancia de que los emprendimientos se encuentren preparados durante estas fechas.

Al respecto, Renzo León-Velarde, experto en emprendimiento y gerente general de Perú Factura, destaca la importancia de anticiparse y de potenciar los negocios durante Navidad.

“La campaña navideña es ese momento en que el emprendedor tiene la posibilidad de multiplicar ingresos en un pequeño periodo de tiempo. Pero, además, la navideña en particular, es lo que podemos llamar una ‘campaña general’ donde todos son público objetivo y todo se puede comerciar. Esto a diferencia de otras campañas como el Día de la Madre o la campaña escolar, donde el público y los productos están definidos y acotados”, señala el representante de Perú Factura.

El ejecutivo apunta que la mejor forma de gestionar los productos de un emprendimiento es contar con un “stock mínimo” y con “proveedores confiables.

“¿Cuánto es el mínimo? Es tarea del emprendedor encontrar ese equilibrio perfecto donde pueda atender sin demora y, a la vez, no se quede con stock de riesgo”, añade.

El especialista considera a la tecnología como pieza clave para que los emprendimientos pequeños crezcan, y puedan aprovechar estas fechas.

“En las redes sociales todos somos del mismo tamaño y ahí no hay ni chico ni grande. Es ese el espacio donde debemos ser creativos y motivar el interés del cliente. En el mismo sentido, el uso de billeteras móviles para el pago, servicios de despacho y facturación electrónica (para generar confianza) son maneras de hacer que un pequeño se comporte como grande y, eventualmente, lo sea”, comenta.

Durante la Navidad y las diferentes celebraciones del año, indica que “el consumidor tiene predisposición a la compra y eso le da al emprendedor un enorme camino ganado. Aquí el secreto está en saber cubrir la necesidad del cliente de tal forma que no necesite buscar, comparar o esperar. Y si lo hace, que se quede con nosotros al decidir”.

Finalmente, y para tranquilidad de los emprendedores, pedir un préstamo no es una opción si se cuenta con estrategia: “Desde el momento que trabajamos con stock mínimo y tenemos un proveedor que no nos falle, el capital principal es el tiempo y la creatividad. Un financiamiento siempre facilita muchas cosas, pero de ser necesario, no lo es. El principal capital ya lo tienes, lo demás es gratis”, asegura León-Velarde.

