“Café con aroma de mujer” es un éxito rotundo en Netflix. Desde que la telenovela colombiana llegó a la plataforma de streaming, el 29 de diciembre de 2021, se ha posicionado en el Top 10 de los contenidos más vistos en España y varios países de América Latina, convirtiéndose en un fenómeno global.

Según People en Español, solo en la semana del 24 al 30 de enero la telenovela original de Fernando Gaitán logró 82.75 millones de horas vistas en Netflix, un récord al alcance de muy pocas producciones. Esto confirma la buena acogida que viene recibiendo la nueva versión de “Café con aroma de mujer” entre el público.

La telenovela colombiana está protagonizada por Laura Londoño y William Levy, junto a Carmen Villalobos, en el rol antagónico. Este es la primera vez que la actriz de “Sin senos sí hay paraíso” hace de villana en una historia. En “Café con aroma de mujer” interpretó a Lucía Sanclemente y contó cuál es su condición para realizar otra temporada de esta producción.

En “Café con aroma de mujer”, Lucía Sandoval se interpone entre ‘Gaviota’ y Sebastián, y hace hasta lo imposible para mantenerlos separados (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿CUÁL ES LA CONDICIÓN DE CARMEN VILLALOBOS PARA HACER OTRA TEMPORADA DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

En entrevista con People en Español, Carmen Villalobos habló sobre el éxito que está teniendo “Café con aroma de mujer” en Netflix y los números históricos en reproducciones que ha logrado la producción desde que llegó la plataforma de streaming, el 29 de diciembre de 2021.

“Estoy demasiado emocionada y feliz con el recibimiento que nos han dado en Netflix. Yo creo que una historia de Fernando Gaitán no puede tener otro resultado”, afirmó la actriz colombiana.

“[Estoy] feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es Café con aroma de mujer. Realmente [estoy] emocionada y dichosa con este recibimiento en Netflix”, agregó sobre el éxito de la telenovela.

Villalobos también se mostró feliz porque el público ha recibido bien a Lucía Sanclemente, su primer personaje antagónico en una telenovela.

“Me han escrito muchísimo. A la gente le ha gustado demasiado mi trabajo. Ha sido muy emocionante de verdad leer estos números históricos que está registrando en la plataforma y, sobre todo, ver que la gente está muy emocionada con mi trabajo, como que [me dicen]: ‘Te amaba Carmen Villalobos y ahora te odio por culpa de Lucía en Café...’”, afirmó.

Carmen Villalobos, quien está a punto de superar los 20 millones de seguidores en Instagram, reveló que si le gustaría participar en una segunda temporada de “Café con aroma de mujer” en el caso de que la hubiera.

“Yo siempre estoy abierta, así como siempre he dicho que estoy abierta a hacer una siguiente temporada de Sin senos sí hay paraíso, en este momento te podría decir que sí”, afirmó.

Eso sí, Carmen Villalobos se mostró dispuesta a participar en una segunda entrega de “Café con aroma de mujer” siempre que el proyecto la rete como actriz y la ayude a crecer profesionalmente.

“A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”, finalizó.