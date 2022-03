¿Cuáles son las edades de los actores de “Café con aroma de mujer”? Los protagonistas de la telenovela colombiana han ganado mayor popularidad por el éxito que ha tenido la serie en Netflix. La ficción está protagonizada por Laura Londoño, Carmen Villalobos y William Levy. Los últimos dos primeros se habrían peleado por esta razón.

La producción televisión es el remake de la novela homónima de 1994 creada por Fernando Gaitán. Dicha historia ya había tenido otras adaptaciones, “Cuando seas mía” y “Destilando amor”.

La nueva versión primero tuvo su debut en Telemundo, pero se volvió más mediática cuando llegó a la mencionada plataforma de streaming, colocándose en la lista de más vistas a nivel internacional.

Además, la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez hizo que los comentarios en redes sociales y los medios no dejarán de posarse sobre “Café con aroma de mujer”. Entre diversos temas, los fanáticos se han preguntado por las edades de sus estrellas.

¿QUÉ EDADES TIENEN LOS ACTORES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La edad de William Levy

El actor cubano William Levy, nacido en La Habana en 1980 e intérprete de Sebastián Vallejo, tiene la edad de 41 años. Su cumpleaños es el 29 de agosto y suele celebrar junto a sus hijos y su ahora expareja Elizabeth Gutiérrez.

La edad de Laura Londoño

Mientras que Laura Londoño, quien da vida a Gaviota en la serie, es natural de Medellín, en Colombia, y tiene la doble nacionalidad colombiana y venezolana. La actriz tiene la edad de 34 años y su cumpleaños es el 13 de febrero.

La edad de Carmen Villalobos

Finalmente, Carmen Villalobos es una actriz colombiana nacida en Barranquilla y nacida en 1983. Por ello, su edad actual es de 38 años y su cumpleaños es el 13 de julio. La también modelo da vida a Lucía Sanclemente.

¿CÓMO LE DECÍAN A WILLIAM LEVY DURANTE LAS GRABACIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Además, la amistad de Carmen Villalobos y William Levy se volvió tan fuerte que ambos son parte de un grupo de WhatsApp, junto a otra compañera de “Café con aroma de mujer”, y comparten un divertido apodo.

Según contó la actriz colombiana que interpreta a Lucía Sanclemente de Vallejo a Mezcalent, el chat se llama “Cocoshos”. Aunque no tiene un significado específico, les pareció una palabra divertida que también utilizan como sobrenombre.

“De hecho salió de William y ya cada vez que nos vemos es como ‘¡hola, cocosho!, ¡hola, cocosha! Es como, no sé, como más allá de cosa. No sé, son de esas bobadas que uno tiene entre compañeros”, explicó Villalobos. Pero no es su único sobrenombre, HAZ CLIC AQUÍ para saber qué más le decían.

Laura Londoño en ha sido voceada como la protagonista para la telenovela "Café con aroma de mujer" que se emitirá en 2021 en Telemundo.

LOS TRABAJOS DE WILLIAM LEVY ANTES DE SER ACTOR DE TELENOVELAS

Por otro lado, William Levy se ha consolidado como uno de los actores de telenovelas más famosos y queridos por el público de habla hispana; sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento en la pantalla chica, él tuvo que luchar bastante para alcanzar sus sueños, en especial ayudar a su familia que había salido de Cuba.

Y es que tras vivir 14 años en La Habana junto a su madre y dos hermanos, sin un padre porque este los había abandonado a temprana edad, logró salir de su país gracias a que su padrastro obtuvo asilo político, con el que pudo llevar legalmente a su familia a Estados Unidos.

Ya instalados en Norteamérica, mientras estaba en la secundaria destacó en la práctica del béisbol, lo que le permitió conseguir una beca para asistir a la universidad, donde empezó sus estudios en administración de empresas, que no los concluyó. Debido a que él también quería aportar en su casa decidió realizar varios trabajos.