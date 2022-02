Desde que “Café con aroma de mujer” llegó a Netflix se ha convertido en todo un éxito en Latinoamérica, Estados Unidos y España. La producción colombiana, protagonizada por Laura Londoño y William Levy, se ha posicionado en el Top 10 de los contenidos más vistos de la plataforma de streaming, conquistando a la audiencia con la historia original de Fernando Gaitán.

De acuerdo con Netflix, la ficción ha sido vista por 301 millones de personas, lo que la convierte en la tercera serie más seguida, de habla no inglesa, de la plataforma. Todo un éxito a comparación de las bajas cifras que obtuvo la producción en su estreno televisivo, el pasado 25 de mayo, a través de las cadenas RCN y Telemundo.

Lo cierto es que todos los actores de “Café con aroma de mujer” están contentos con las altas cifras que está logrando la telenovela en Netflix. En especial, Laura Londoño, actriz da vida a la Gaviota, quien tiene muchos recuerdos de las grabaciones de la ficción, como el día que se enteró que estaba embarazada. Aquí los detalles.

"Café con aroma de mujer" es una de las telenovelas más vistas en América Latina (Foto: Netflix)

LAURA LONDOÑO SE ENTERÓ QUE ESTABA EMBARAZADA DURANTE LAS GRABACIONES DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

La actriz colombiana Laura Londoño, quien da vida a la cándida pero aguerrida Gaviota, se enteró que estaba embarazada durante las grabaciones de “Café con aroma de mujer”.

Sin embargo no fue porque sufrió los síntomas típicos de los primeros meses de embarazo, sino porque el vestuario de su personaje le trajo algunos problemas. Según las propias palabras de Laura Londoño, se sentía hinchada y la ropa ya no le quedaba como antes.

“Me daba cuenta que la ropa de Gaviota no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre”, confesó en septiembre a Telemundo.

En una entrevista con Efe, Londoño reveló que se enteró que se convertirá en madre por segunda vez durante el rodaje de la telenovela y que su personaje de Gaviota la inspiró.

“Sí, terminé de grabar café con tres meses de embarazo. Gaviota me inspiró, pero solo esperaba que no le pasara como ella que tuvo que… ¿Mejor no hago spoiler no?”, dice entre risas la interprete colombiana.

Laura Londoño reconoce que la primera vez que quedó embarazada no estaba preparada para esa situación y que ignoraba muchas cosas sobre la maternidad. Ahora, con un segundo hijo en camino se siente un poco más preparada.

“En el primero estaba más desprevenida, era muchísimo más ignorante, pero la ignorancia es atrevida. Ahora no es que no me dé felicidad, pero es una felicidad más contenida, porque sé lo que significa. Me acuesto a dormir y digo: “Dios mío, ¿cuándo va a suceder?”, declaró.

Sobre el éxito que está logrando “Café con aroma de mujer” en Netflix, Laura Londoño se mostró feliz y agradecida. Además, mencionó que todo el equipo era consciente del proyecto que tenían en manos fue muy importante hace 30 años en Colombia.

“Yo me siento muy feliz por mí, por supuesto, pero me siento muy feliz, sobre todo por el equipo. Creo que en este proyecto teníamos un propósito muy claro, con un mismo objetivo y con muchas ganas de sacarlo adelante”, contó.

“Éramos conscientes también primero, de lo afortunados que estábamos siendo de poder grabar en medio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba tan encerrado y, segundo, que teníamos en las manos un proyecto que fue muy importante aquí hace 30 años. Entonces era como que nos habían entregado una joya que teníamos que limpiar y que teníamos que hacer brillar otra vez”, agregó.